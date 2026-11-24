Más de 700.000 soldados rusos han muerto en la guerra de Ucrania, según una nueva estimación. El cálculo ha sido publicado por dos medios rusos independientes, Meduza y Mediazona, que han analizado nuevos datos del servicio estatal de estadística de Rusia.

Pero ¿de dónde han salido esos datos? Fueron obtenidos por dos grupos de piratas informáticos proucranianos, Cyber Partisans, de Bielorrusia, y Silent Crow, que los compartieron con varios medios de comunicación.

El nuevo cómputo supondría un aumento importante respecto a los cálculos anteriores y vuelve a poner sobre la mesa el enorme coste humano de la invasión rusa.

Falta de transparencia

Una de las cuestiones más llamativas es que el Kremlin apenas ofrece información sobre el número de militares rusos fallecidos. Esto hace que la población tenga una visión muy limitada de las pérdidas que está dejando el conflicto.

Mientras tanto, Vladímir Putin continúa adelante con la guerra, que comenzó a gran escala en febrero de 2022, y no ha mostrado disposición a ponerle fin a corto plazo.

Según el análisis, la censura, la propaganda y la represión han contribuido a mantener bajo control las críticas y el descontento dentro de Rusia.

Más de 700.000 vidas perdidas, una cifra que refleja la dimensión humana de una guerra que, casi cinco años después de su inicio, sigue sin encontrar una salida.