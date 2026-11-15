La supuesta espía que conquistó al jefe de Nvidia y levantó un imperio de 3.000 millones de dólares

Una relación sentimental que salpicó a uno de los hombres más poderosos de Silicon Valley, un negocio que llegó a rozar los 3.000 millones de dólares y las sospechas de una operación de espionaje internacional. Alice Huang ha pasado de mantener una relación con el fundador de Nvidia a estar en el centro de una investigación que apunta a los servicios secretos chinos.

La historia de Alice Huang podría parecer la de una empresaria que supo aprovechar una oportunidad en el momento adecuado. Sin embargo, su nombre ha terminado asociado a uno de los mayores escándalos que rodean al sector tecnológico. Su relación con Jensen Huang, fundador de Nvidia, y sus negocios con los procesadores más codiciados del mercado han despertado el interés de las autoridades estadounidenses.

Fotografiados en numerosas ocasiones

La empresaria china, conocida también como Huang Le, habría mantenido una relación extramatrimonial con el multimillonario, casado y padre de dos hijos. La cercanía entre ambos quedó reflejada en distintas fotografías tomadas durante encuentros en Singapur, Taipéi y Shanghái entre 2023 y 2026. Algunas de esas imágenes muestran a ambos compartiendo cenas y reuniones privadas.

Pero mientras esa relación se desarrollaba, Alice construía un negocio que crecía a una velocidad extraordinaria. Su principal apuesta fue Megaspeed, una compañía tecnológica que abandonó el sector de los videojuegos para centrarse en la infraestructura necesaria para desarrollar inteligencia artificial.

De 33 a 3 mil millones

La empresa adquiría procesadores de Nvidia para instalarlos en centros de datos del sudeste asiático y alquilar posteriormente su capacidad de cálculo a otras compañías. El modelo aprovechaba una particularidad de las restricciones estadounidenses: las empresas chinas tenían dificultades para comprar directamente los chips más avanzados, pero podían recurrir a servicios de computación remota desde otros países.

El crecimiento fue espectacular. Según el Financial Times, el balance de la compañía pasó de unos 33 millones de dólares a cerca de 3.000 millones en 2024. Además, una investigación de The Information apuntó a que Alice habría facilitado a empresas chinas el acceso a unos 240.000 procesadores de Nvidia.

Supuesto espionaje

Las operaciones comenzaron a levantar sospechas en Washington. Sin embargo, la mayor incógnita llegó con las informaciones del New York Times sobre una posible conexión con los servicios secretos chinos. Según ese diario, el Ministerio de Seguridad del Estado de China habría reclutado a Alice para obtener información de Jensen Huang. La acusación ha situado su relación sentimental bajo una nueva perspectiva, aunque Pekín niega que Alice sea una espía. La empresaria también ha tenido problemas con las autoridades de Singapur, donde llegó a ser detenida en el marco de una investigación sobre posibles irregularidades comerciales. Actualmente, reside en Pekín bajo la atención de las autoridades de seguridad chinas.

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