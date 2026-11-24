Las autoridades iraníes han ejecutado este martes la sentencia de 74 latigazos contra la cantante Parastoo Ahmadi y cuatro miembros de su grupo musical por participar en un concierto online en el que la artista aparecía sin el velo islámico obligatorio. Los hechos se remontan a diciembre de 2024, cuando la joven publicó en YouTube una actuación que desafiaba las restricciones impuestas a las mujeres en Irán.

La sentencia, dictada en junio de 2026, también incluía la prohibición de salir del país y de desarrollar actividades artísticas durante dos años.

Según ha informado el abogado de los condenados, Mostafa Nili, a la agencia iraní ISNA, Ahmadi y los músicos Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari recibieron los latigazos en las oficinas de la Fiscalía de Qom, una ciudad situada en el centro del país. Otras ocho personas que participaron en el concierto también fueron condenadas a penas similares, aunque no se ha informado de que estas últimas hayan sido ejecutadas.

Un concierto que desafió las restricciones

El origen del caso se encuentra en un vídeo de 27 minutos que Parastoo Ahmadi publicó el 11 de diciembre de 2024 en YouTube. Bajo el título de "concierto hipotético", la cantante aparecía interpretando varias canciones acompañada por cuatro músicos en un histórico caravasar, un antiguo establecimiento destinado al descanso de viajeros y comerciantes.

En la grabación, la artista vestía un traje largo de color negro, con los hombros descubiertos y sin cubrirse el cabello, una actuación que contravenía las normas de vestimenta impuestas por las autoridades iraníes y las restricciones que afectan a las actuaciones musicales de las mujeres.

En Irán, las mujeres tienen prohibido actuar como cantantes solistas ante un público mixto y su actividad musical está sometida a importantes limitaciones. Las actuaciones permitidas ante público exclusivamente femenino también están sujetas a restricciones, entre ellas la prohibición de realizar grabaciones audiovisuales.

Menos de 24 horas después de la publicación del vídeo, las autoridades judiciales anunciaron una denuncia contra Ahmadi y sus acompañantes por celebrar el concierto "sin permiso" y sin respetar las "normas legales y religiosas".

Dos años sin poder salir de Irán

La condena contra Parastoo Ahmadi fue dictada en junio de 2026 e incluía, además de los 74 latigazos, dos años de prohibición de salida del país y otros dos años de inhabilitación para desarrollar actividades artísticas.

El castigo ejecutado este martes supone un nuevo episodio en el enfrentamiento entre las autoridades iraníes y las mujeres que desafían las restricciones sobre su vestimenta y su participación en la vida pública.

No era la primera vez que Ahmadi se enfrentaba a las autoridades por su actividad musical. En 2022 ya fue denunciada después de publicar la canción 'De la sangre de la juventud de la patria', vinculada a las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini.

El precedente de Mahsa Amini

Mahsa Amini, de 22 años, murió en septiembre de 2022 después de haber sido detenida por la Policía de la Moral iraní por supuestamente incumplir las normas sobre el uso del velo. Su fallecimiento desencadenó una oleada de protestas en todo el país, con numerosas mujeres reclamando mayores libertades.

Cuatro años después, el uso del velo ha disminuido visiblemente en ciudades como Teherán, en un contexto marcado también por la guerra con Estados Unidos. Sin embargo, esta relajación en su utilización cotidiana no ha supuesto la desaparición de las leyes que restringen los derechos de las mujeres.

La legislación iraní mantiene importantes limitaciones sobre su autonomía personal y familiar, especialmente para las mujeres casadas, que pueden necesitar la autorización de sus maridos para determinados trámites y decisiones.