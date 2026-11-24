Nicolás Maduro ha cumplido 64 años lejos de Venezuela, desde una cárcel de Nueva York. El expresidente ha agradecido las felicitaciones recibidas a través de una carta publicada en sus redes sociales, en una jornada en la que sus seguidores han celebrado su cumpleaños en distintos puntos del país, aunque sin las grandes concentraciones habituales.

«Hoy cumplo 64 años y le doy gracias a Dios por la vida y por su poder protector», ha escrito Maduro en el mensaje. En él, asegura que desde prisión le han llegado los cantos, las oraciones y las muestras de apoyo de sus seguidores. También ha agradecido los poemas y canciones que le han enviado desde Venezuela y otros países.

En la carta, el exmandatario menciona además a su mujer, Cilia Flores, también detenida. «Cilia y yo sentimos su apoyo firme y perseverante», ha expresado, en referencia a los mensajes recibidos durante este cumpleaños marcado por su situación judicial.

Mientras tanto, en Venezuela, el chavismo ha organizado distintos actos para felicitar al expresidente. Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, había animado a los simpatizantes a reunirse en las comunas y en las sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para cantarle el cumpleaños.

Uno de los encuentros principales ha tenido lugar en la parroquia 23 de Enero, en el oeste de Caracas. Allí, los asistentes han bailado salsa, han cantado el cumpleaños feliz y han celebrado frente a dos tartas, según las imágenes difundidas por Maduro Guerra en Instagram.

Las celebraciones, sin embargo, han quedado lejos de las grandes movilizaciones que acostumbraban a acompañar este tipo de actos, con encuentros más reducidos y mensajes de apoyo difundidos principalmente en redes sociales.