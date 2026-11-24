Colombia
Un atentado terrorista con coche bomba en Colombia deja al menos a 12 personas heridas
El presidente de Colombia lo ha calificado de atentado terrorista y ha avisado que "este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo".
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La explosión de un coche bomba frente a la sede de la Gobernación del departamento del Meta, en el centro de la ciudad colombiana de Villavicencio, deja al menos a 12 personas heridas.
El presidente colombiano Abelardo de la Espriella ha asegurado que se trata de un atentado terrorista y avisa de que no negociará con el "narcoterrorismo".
De la Espriella ha atribuido el ataque a grupos criminales que "pretenden intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz". La reacción será según sus palabras "contundente e implacable" y advierte: "Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo".
Según las primeras informaciones los heridos no revisten gravedad y son principalmente personal de seguridad de la institución departamental. La onda expansiva ha provocado daños materiales en un radio de unos 500 metros
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