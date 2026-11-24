Las muertes por la bacteria Vibrio vulnificus, conocida popularmente como 'come carne' ascienden a catorce muertes este año en las costas de Luisiana y Florida, en el sur de Estados Unidos, después de que cada uno eleve a siete la cifra de fallecimientos, según los últimos datos de los departamentos de Salud de ambos estados. El incremento de los casos ha motivado a extremar las precauciones durante las actividades en marinas y el consumo de marisco crudo.

El Departamento de salud de Florida contabiliza 36 infecciones y 7 muertes, cifras que superan los 33 contagios y 5 muertes registrados durante 2025. Las dos muertes que se suman al balance más reciente corresponden a los condados de Escambia y Hillsborough.

En Luisiana, hay un total de 21 infecciones y 7 muertes. De los casos que están confirmados, 19 estuvieron relacionados con la exposición de heridas abiertas al agua marina, mientras que los dos restantes se produjeron por otras vías.

La bacteria avanza también en otros estados del sur de Estados Unidos

Mississippi notificó cuatro infecciones por esta bacteria, sin muertes, dentro de un registro de 34 casos asociados con bacterias del género Vibrio. Y en Alabama, se confirman 16 casos, incluida una muerte, aunque no se ha especificado la especie responsable del contagio.

Los datos provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que, hasta el 14 de noviembre, Estados Unidos acumulaba mil 541 infecciones por bacterias de este género, frente a las mil 466 notificadas durante el mismo periodo del año anterior. Los mayores incrementos se registraron en Nueva York, Florida, Nueva Jersey y Luisiana, mientras que Carolina del Norte, Georgia y Mississippi reportaron disminuciones.

La Vibrio vulnificus: síntomas y precauciones

Esta bacteria puede provocar infecciones graves, especialmente cuando entra en el organismo a través de lesiones cutáneas o mediante el consumo de mariscos contaminados. Entre los síntomas destacados con las infecciones más graves se encuentran la fiebre, escalofríos, presión baja y lesiones en la piel acompañadas de ampollas. El Departamento de Salud de Luisiana advierte que aproximadamente una de cada cinco personas infectadas muere, a veces durante los primeros días de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias recomiendan evitar sumergirse en el mar con heridas abiertas y al comer mariscos crudos, en concreto ostras, ya que los casos aumentan de mayo a octubre, cuando el agua está más cálida.