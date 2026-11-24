Para llegar al otro lado, este turista tuvo que enfrentarse a algo más que un puente colgante. Las fuertes rachas de viento que azotaban el Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia chilena, convirtieron el recorrido en una auténtica prueba de resistencia y supervivencia.

Las imágenes muestran cómo el visitante intenta avanzar por la pasarela mientras el viento le zarandea de un lado a otro. El puente se balancea con una fuerza atronadora y cada paso se convierte en un auténtico desafío. Por momentos el turista tiene dificultades para mantener el equilibrio y necesita agarrarse con todas sus fuerzas a la estructura para continuar.

El turista pudo llegar a su destino

El video no ha tardado en hacerse viral en redes sociales por esa intensidad de las ráfagas de viento y la proeza de mantenerse en una infraestructura en medio de este entorno natural.

Torre del Paine es uno de los destinos más conocidos de la Patagonia chilena, caracterizado por sus bellos paisajes, montañas y rutas de senderismo. Sin embargo las condiciones climáticas cambian frecuentemente en esta zona y el viento puede ser un gran reto para los visitantes de este idílico paraje natural.

El viento es uno de los grandes protagonistas de la Patagonia chilena. Los montañeros y senderistas que recorren esta zona están acostumbrados a encontrarse con fuertes rachas, que pueden cambiar las condiciones de una ruta en cuestión de minutos.

Una travesía que debería haber sido un ameno paseo terminó convirtiéndose en una lucha contra los elementos.