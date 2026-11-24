En tres ocasiones durante su pontificado, el papa Francisco vio al diablo. Así lo confesaba en 'El diario íntimo del papa Francisco (Debate)', un cuadernillo de tapas negras en el que escribió sus reflexiones de 1992 a 2024.

Hoy, esas reflexiones verán la luz en 94 países y se publicarán en cinco idiomas. El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, explicó que Francisco le había pedido colaboración para que los escritos contenidos en un cuaderno negro pudieran ser difundidos.

Entre los pasajes divulgados, uno de los más llamativos tiene que ver con las apariciones físicas del diablo. Según escribió, las situaciones ocurrieron en distintos momentos de su vida.

En una anotación con fecha del 24 de enero de 2021, el entonces Papa recordó que había vivido tres instantes en los que estaba convencido de haber visto al diablo. En el diario aseguró que vio al diablo "desde la ventanilla del coche" y detalla que no "olvidará sus ojos amenazantes y al mismo tiempo, seductores".

La segunda vez que dijo verlo habría tenido lugar en una capilla de las carmelitas. En ese momento, Francisco detalló que le miró "con ojos llameantes".

Después de un viaje a Chile, llegó a verlo por una tercera vez. En aquella ocasión, escuchó su voz "triunfante, poseyéndolo todo". Según recoge el texto, el pontífice sostuvo que logró liberarse de esos encuentros con la ayuda de Dios.

"Anoche vi la entrada al infierno y me aterrorizó"

Cuando tratan la crisis espiritual de Francisco, el cardenal Fernández relata un encuentro con el papa en 2023, durante el cual otro obispo le preguntó por qué no reprendía a un funcionario vaticano que había estado hablando mal de él en público.

"Francisco respondió explicando que sentía con fuerza en su corazón que Dios no quería que él se convirtiese en un titiritero que utiliza y manipula a las personas según su propia conveniencia", señala Fernández.

En una anotación de junio de 2018, Francisco relata haber tenido una visión del infierno: "Anoche vi la entrada al Infierno" y aseguró que se asomó "para mirar un poco" y reconoce que le "aterrorizó".