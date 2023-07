Asesinan a tiros en Rusia a un exoficial de la Marina que participó en ataques con misiles en Ucrania

Stanislav Rzhitsky, un antiguo capitán de submarino ruso, ha sido asesinado a tiros este lunes mientras practicaba deporte en la ciudad rusa de Krasnodar, tal y como informa el medio estatal 'Rossiya 1'. Rzhitsky, que tenía 42 años, fue un militar de alto rango de 42 años que habría participado en algunos ataques con misiles en Ucrania, según la Dirección General de Inteligencia de Rusia (GUR).

El exoficial comandaba el submarino 'Krasnodar' en la Armada rusa cuando el buque lanzó varios misiles contra la ciudad ucraniana de Vinnytsia en julio de 2022. En aquel ataque, un total de 28 personas fallecieron, incluidos tres niños, según los medios de comunicación ucranianos.

Rzhistsky fue asesinado mientras practicaba deporte

Los hechos tuvieron lugar el lunes por la mañana. El antiguo oficial de la Marina se encontraba haciendo 'footing' en un parque próximo al centro deportivo 'Olimp', según las información aportada por el diario ruso 'Kommersant', cuando fue abatido por un atacante cuya identidad es desconocida.

El cuerpo sin vida del exmilitar fue hallado en la zona y presentaba heridas de bala junto a su reloj y auriculares, motivo por el cual se descarta que se tratase de un robo, apunta el medio de comunicación local 'Mash'.

El canal de Telegramruso 'Baza', muy cercano a la Policía, ha indicado que el asesino podría haber monitorizado el recorrido habitual de su víctima en la aplicación de fitness 'Strava', ya que Rzhitsky solía hacer deporte por la ruta en la que fue disparado. La prensa local también apunta que el asesino le podría haber seguido la pista a través de su cuenta en la mencionada aplicación.

Rusia sospecha que Ucrania podría estar detrás

Tras el suceso, las autoridades han dado comienzo a una investigación para arrojar luz sobre los hechos y determinar las causas del asesinato. El jefe del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrykin, ordenó a su subordinado regional que informara sobre el caso a medida que avancen las pesquisas. Por ahora, se sospecha que el autor del crimen es ucraniano.

Sin embargo, la inteligencia militar de Kyiv no ha reivindicado el ataque, aunque ha aportado una serie de detalles del asesinato que, hasta el momento, no se conocían, como que se produjo a las 06:00 horas de la mañana, se efectuaron siete disparos y no hubo ningún testigo debido a que era un día de lluvia.

Por otro lado, la dirección y los datos personales de la víctima se habían subido a la página web 'Myrotvorets', una amplia base de datos no oficial de personas consideradas contrarias a Ucrania. Ahora, sobre su imagen se puede ver la palabra "liquidado" en letras rojas.