Rusia declara operativo un torpedo nuclear capaz de provocar tsunamis radioactivos

Rusia afirma que su "arma del juicio final" -tal y como Vladimir Putin se refiere a ella-, ha superado exitosamente la prueba de su operatividad. El arma, que recibe el nombre de Poseidón, es un torpedo nuclear capaz de desplazarse silenciosamente y estallar provocando un tsunami radioactivo.

'RIA Novosti', la agencia de noticias estatal rusa, ha hecho pública una nota que confirma la "operatividad y seguridad" de los reactores para los drones submarinos no tripulados Poseidón. La agencia ha citado a una fuente anónima del Kremlin que asegura que los reactores que pondrán en funcionamiento estos submarinos "están listos para funcionar como se esperaba".

Las señales de que Rusia pondría a prueba el funcionamiento de Poseidón en el mar Negro comenzaron en 2022, por lo que la noticia del supuesto éxito de la prueba llega un año después de lo esperado. Aunque en enero de este año, ya se conocía una fuente de la industria militar que confirmaba la fabricación de "un primer lote de drones submarinos con capacidad nuclear Poseidón para el submarino de propulsión nuclear especial Belgorod", según publicó la agencia de noticias rusa 'Tass'. Esta fuente ya alertaba de que los torpedos estarían "pronto" operativos en el submarino Poseidón, algo que parece que ya ha ocurrido.

¿Cómo es Poseidón?

Según el propio Vladímir Putin, es el "arma apocalíptica", diseñada para atacar por sorpresa a cualquier enemigo de Rusia.

Aunque recibe el nombre de Poseidón, su nombre oficial es "2M39 Status-6". Se trata torpedo subacuático capaz de burlar cualquier defensa oceánica, que podría llegar a cualquier ciudad costera y sepultarla bajo un tsunami radiactivo. Según Rusia, el arma también está diseñada para destruir grupos navales completos.

Este es torpedo más grande del mundo. Según fuentes rusas y organismos de inteligencia occidental esa más de 90 toneladas, tiene un diámetro de 2 metros y una longitud de más de 18 metros. El alcance de este tipo de torpedos sería ilimitado

"No hay arma en el mundo hoy que pueda contrarrestarlos"

Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) de los EEUU publicado en marzo de 2022, Moscú quiere que el Poseidón sea una "opción de segundo o tercer golpe que podría garantizar un ataque de represalia contra las ciudades de los Estados Unidos".

"No hacen ruido, tienen una gran maniobrabilidad y son prácticamente indestructibles para el enemigo. No hay arma en el mundo hoy que pueda contrarrestarlos", dijo Putin en 2018, cuando el arma todavía estaba desarrollándose. La Marina de los EEUU está muy pendiente del desarrollo de los acontecimientos, que podrían ser nefastos. Aún no se tiene claro que Poseidón sea realmente operativo, pero ya se está analizando cómo podría contrarrestarse su ataque.