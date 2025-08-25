La hija de Gisèle Pelicot rompe la relación son su madre: "Me soltó la mano en aquella sala del tribunal. Me abandonó"

Caroline Darian, hija de Gisèle Pelicot, ha confesado que ya no mantiene relación con su madre tras el mediático juicio contra Dominique Pelicot, conocido como el Monstruo de Aviñón. El hombre fue condenado en 2024 a 20 años de prisión por violar y organizar la violación de su esposa.

Tras la reciente publicación del libro I'll Never Call Him Dad Again (Nunca volveré a llamarle papá), un libro en el que relata cómo descubrió la verdadera cara de su padre, Darian concedió una entrevista al diario británico The Telegraph, donde también relata el distanciamiento con su madre después de que todo saliera a la luz. "Mi madre me soltó la mano en aquella sala del tribunal. Me abandonó", declaró.

Sospechas de abusos y pruebas encontradas

Durante el juicio, Darian, de 46 años y directora de comunicación en París, se mantuvo al lado de su madre como un apoyo constante. Sin embargo, en privado admitía que sospechaba haber sido víctima de abusos por parte de su padre, algo que nunca llegó a declarar ante el tribunal en aquel momento y que, según asegura, Gisèle nunca quiso "creer del todo".

Durante la investigación policial, se hallaron cerca de 20.000 archivos de abusos cometidos contra Gisèle en el ordenador de Dominique. Entre ellos apareció un archivo eliminado llamado "Mi hija desnuda", que contenía fotografías de Caroline en ropa interior. Al ver esas imágenes, Darian explicó que estaba convencida de que también había sido drogada y abusada: "Gisèle fue ciertamente violada. La sometieron químicamente, por supuesto. La única diferencia entre Gisèle y yo es que para ella hay pruebas. Para mí, es una auténtica tragedia", afirmó ante el tribunal, según recoge Daily Mail.

Un vínculo roto entre madre e hija

El testimonio de Darian está marcado por la decepción hacia su madre, a la que acusa de no haberla defendido frente a su padre. "Y eso no se lo podré perdonar jamás, jamás", señaló. En su entrevista con The Telegraph, recordó episodios dolorosos durante el juicio. Según dijo, Gisèle llegó a pedirle que dejara de hacer el "ridículo" cuando protestaba en el exterior del tribunal después de gritar: "¡Morirás sola como un perro en la cárcel!" cuando se dictó la sentencia de Dominique.

Caroline contó también que tuvo que explicarle a su hijo, de 11 años, que ya no volvería a ver a su abuela. "Si me la encontrara en un supermercado, solo le diría un hola y adiós", aseguró.

Una "víctima olvidada"

Darian afirma sentirse como una "víctima olvidada" después de que su madre se convirtiera en una figura reconocida internacionalmente. "Mi madre no es un icono, no para mí", dijo, insistiendo en que Gisèle prefirió callar cuando ella intentó denunciar los abusos de Dominique. Para Caroline, el dolor es doble: "Gisèle eligió a Dominique como esposo, yo no tuve elección sobre quién era mi padre".

Actualmente, según The Telegraph, Gisèle rehace su vida con su nueva pareja, Jean-Loup, un ex auxiliar de vuelo de Air France. Para su hija, ese nuevo comienzo contrasta con la herida abierta que dejó el juicio: "No cumplió con su contrato como madre".

El caso del "Monstruo de Aviñón"

Dominique Pelicot, apodado como el Monstruo de Aviñón, fue declarado culpable de drogar, violar y organizar violaciones en grupo contra su esposa durante años, con la participación de decenas de hombres. Aunque no hay pruebas de que Gisèle conociera los delitos cometidos contra su hija, Caroline mantiene que el silencio de su madre la marcó para siempre. "Mi madre me abandonó en el tribunal, y eso no se lo perdonaré nunca", concluyó en su entrevista.

