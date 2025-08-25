Mueren tres personas al estrellarse un helicóptero: Una cuarta ha tenido que ser hospitalizada

Tres personas han muerto y una cuarta se encuentra hospitalizada tras estrellarse un helicóptero en una zona de la campiña en la isla de Wight, en el sur de Inglaterra, según han informado las autoridades de rescate y varios medios británicos. Han sido también los agentes los que han confirmado que el cuarto pasajero del helicóptero está "actualmente en el hospital en estado grave".

"Por el momento, no podemos proporcionar más información sobre las personas implicadas, ya que seguimos intentando contactar y apoyar a sus familias", informan. Lo que sí se sabe es que el accidente se ha producido por la mañana, cerca de la carretera A3020 Shanklin. A la zona se desplazaron varios vehículos de emergencia. Asimismo, una portavoz del servicio de ambulancia aérea dijo que una persona fue llevada al centro de traumatología del hospital universitario de Southampton, en el sur de Inglaterra.

Otro accidente en Francia

Un helicóptero bombardero de agua se ha estrellado esta misma mañana de lunes en un estanque de Rosporden, en el departamento de Finistère en Francia, mientras realizaba una maniobra de reabastecimiento de su almacenaje de agua. Según las autoridades de la zona, han explicado que el accidente ha ocurrido durante una operación de lucha contra incendios que enfrenta esa zona de Francia.

En este caso, ha habido final feliz, ya que tanto el piloto como el bombero que iba también a bordo han resultado ilesos del accidente y, además, han podido salir por sus propios medios del lugar del accidente. No obstante, al lugar de los hechos se desplazaron medios sanitarios para poder atender a los dos efectivos y cerciorarse de que se encontraban en buenas condiciones.

Un accidente en La Rioja

La Guardia Civil tuvo que hacer frente a otro accidente en La Rioja. Según la información que se ha podido saber, los servicios de emergencia recibieron el aviso de la caída de una mujer de 65 años, vecina de la ciudad de Logroño, mientras realizaba una excursión en el denominado paraje de El Sepulcro, en el término municipal de Robres del Castillo, en la Tierra de Cameros. Como consecuencia del accidente, la afectada ha sufrido la rotura de una prótesis, pero no ha habido que lamentar víctimas mortales.

De manera inmediata, se movilizaron patrullas de Seguridad Ciudadana, que acudieron al lugar junto con los servicios sanitarios. Una vez allí, el personal médico pudo estabilizar a la accidentada.

En este caso, dadas las difíciles condiciones del terreno, se activó el Grupo de Montaña de la Guardia Civil, que, en colaboración con el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Vitoria, llevó a cabo el rescate de la mujer de la zona de montaña. Posteriormente, fue trasladada al Hospital San Pedro de Logroño.

La excursionista se encontraba acompañada por su marido y su nieto, quienes presenciaron el accidente, no resultaron heridos y colaboraron con los servicios de emergencia.

