Aprueban en EEUU una ley para enseñar a los niños de primaria a utilizar armas

La ley aprobada en Missouri anima a las escuelas públicas a enseñar a utilizar pistolas de forma segura a alumnos de primer grado, utilizanodo un programa llamado 'Eddie Eagle GunSafe', creado por la asociación Nacional del Rifle en 1988.

"El objetivo del programa será promover la seguridad y la protección de los niños y hacer hincapié en cómo deben responder los estudiantes si encuentran un arma de fuego", dice el proyecto de ley, que ha sido patrocinado por el senador estatal Dan Brown, un miembro vitalicio de la NRA.

La ley no obliga a las escuelas a impartir dichas clases, pero aquellas que lo hagan podrán solicitar subsidios financieros estatales. Además,

la legislación prohíbe que el personal escolar y los instructores hagan juicios sobre las armas de fuego o su uso, y obliga a los mismos a participar en un programa de capacitación de armas impartida por agentes del orden.

"El propósito del Programa de 'Eddie Eagle' no es enseñar a las armas si son buenas o malas, sino más bien promover la protección y la seguridad de los niños", dice la página web del programa, añadiendo que su objetivo es evitar accidentes.

Sin embargo, Amy Jordania, residente en Missouri y madre de dos niños pequeños, piensa que la seguridad de la pistola debe mantenerse al margen de las clases de sus hijos. "Creo que los maestros deben enseñar matemáticas, ciencias y lectura a los alumnos de primer grado, no cómo utilizar un arma. Confío en que los padres enseñen a los niños adecuadamente sobre el poder de las armas. Es ahí donde radica la responsabilidad, no en un plan de estudios de la escuela ", ha dicho.

Tampoco está de acuerdo la madre de una niña de seis años, que en su blog ha escrito: "Yo no tengo un arma. Mi familia no tiene un arma. No hay ninguna razón para que se enseñe a los niños sobre seguridad de las pistolas cuando hay padres como yo".

Sin embargo, algunos padres apoyan la nueva ley. Es el caso de Cathy Peters, que opina que "hay demasiados niños que cogen las armas y matan a sus primos. Estoy de acuerdo, creo que deben saber sobe seguridad de las pistolas. Sería de gran ayuda".

También otros Estados han dado pasos para conseguir una ley como esta, y de hecho, el programa ya ha sido impartido a más de 26 millones de niños en los 50 Estados.

Sin embargo, un estudio realizado en 2004 por el Departamento de Psicología de la Universidad del Norte de Dakota, demuestra que aunque los niños eran capaces de repetir verbalmente el mensaje del programa, cuando se encontraron con un arma de fuego en un escenario de rol no pudieron poner en práctica las habilidades.