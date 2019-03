"Me apedreaban el auto y me golpeaban con palos"

Han pasado alli la noche después de un toque de queda sin información, sin tampoco mucha bebida y mucha comida. Por su parte los más de 400 turistas españoles que ya se encuentran en nuestro país comenzaron a llegar durante la madrugada después de días de cancelaciones, aseguran que han vivido muchos momentos de tensión e incertidumbre.

Por fin se sienten aliviados de estar en casa tras unas vacaciones que fueron interrumpidas por la revuelta popular de los jazmines. Los primeros españoles llegan al aeropuerto de El Prat de Barcelona después de horas de confusión.

"La situación en el aeropuerto era caótica, incluso con coches militares y gente apuntando a otra" asegura uno de los viajeros.

Otro español relata el caos de la ciudad de Túnez, "Tomado por los tanques y la policia armada, al entrar en la ciudad se veía algún disturbio de lejos"

Estos jóvenes pudieron escapar de una manifestación en medio de gases lacrimógenos, huyeron ocho en un mismo coche, gracias a un tunecino pudieron llegar a su hotel. "Nos decían que no nos asomáramos a las ventanas, que no bajáramos a recepción y apagarón las luces" relatan con alivio pero todavía con miedo.

Las revueltas pillaron por sorpresa a muchos que aseguran haber vivido momentos de angustía y tensión. Alfredo viajaba sólo recorriendo el país, vio como su coche alquilado quedaba destrozado bajo la furia de los manifestantes. "Me bajaba a preguntar algo, me apedreaban el auto, me golpeaban con palos"

Los turistas españoles no han sido los únicos que ha tenido que abandonar el país, también algunos residentes como esta familia, "Yo vivo en Túnez desde hace 20 años, estos son mis tres hijos y he tenido que dejar mi casa y mi negocio por la inseguridad" aseguraba histérica una madre que ha tenido que abandonar su país.