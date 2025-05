Aparece por sorpresa un busto robado de Jim Morrison tras 37 años desparecido

Durante décadas fue considerado uno de los grandes misterios para los seguidores de The Doors. El busto de Jim Morrison, robado de su tumba en 1988, parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. Sin embargo, esta semana, y de la forma más inesperada, ha vuelto a la luz. La policía francesa lo encontró por accidente mientras realizaba un registro en París por un caso de fraude financiero.

En medio de una operación dirigida por la Brigada Financiera y Anticorrupción, los agentes dieron con la escultura en el domicilio de un alto directivo de empresa que estaba siendo investigado por falsificación de documentos contables.

Un busto icónico

El busto, obra del escultor croata Mladen Mikulin, fue creado en mármol blanco y colocado en la tumba del artista en 1981, con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento. Desde entonces se convirtió en un icono para los fans del músico, que lo visitaban a diario en el cementerio parisino de Père Lachaise.

No obstante, tan solo siete años después de su instalación, fue sustraído sin dejar pistas. Hoy, 37 años más tarde, vuelve a ser noticia.

Signos de deterioro

La Prefectura de Policía de París compartió en redes sociales la imagen del busto recuperado. Aunque se conserva en gran parte, presenta claros signos de deterioro: está cubierto de grafitis, como solía estar en la tumba, y le falta un fragmento de la nariz, presumiblemente arrancado por coleccionistas de recuerdos antes del robo.

"Creo que sería increíble si volvieran a colocar el busto en su lugar original y atraería a muchas más personas, pero el cementerio ni siquiera podría albergar a tanta gente", afirmó Jade Jezzini, guía turística de París, en declaraciones a The Associated Press. De momento, las autoridades no han confirmado si la escultura será devuelta a su ubicación original.

Una muerte trágica

Jim Morrison falleció en París en 1971, a los 27 años. Aunque la versión oficial señala un fallo cardiaco como causa de muerte, algunos testigos mencionaron una sobredosis ocurrida en una discoteca y ocultada por su entorno. Fue enterrado en Père Lachaise, donde su tumba se convirtió en lugar de culto.

