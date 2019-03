Un anciano de 99 años de Oregón se gradúa de la universidad

De joven estudiaba porque quería ser maestro, pero la Gran Depresión de los años 30 le obligó a aparcar los libros. Había que trabajar para sobrevivir y el estudio se fue aplazando.

Nunca pensó que años más tarde cogería de nuevo los libros y menos aun que llegaría a graduarse a punto de cumplir cien años. Lo que no tiene ahora muy claro es si llegará a ejercer como profesor.

El residente de Redmond, Oregon que cumplirá cien años el tres de agosto dice que no tiene planes de sacarse una nueva carrera. Además dice que no se arrepiente de haber dejado la universidad en los años treinta para convertirse en leñador entre otros trabajos, "Esto me consiguió el doble de dinero y me ha salido todo muy bien" asegurá orgulloso.