Tragedia en Egipto después de que un camión cisterna que transportaba productos petrolíferos volcase provocando un impresionante incendio que deja al menos 31 muertos y 21 heridos.

Entre las víctimas se incluye el conductor del camión. El accidente ha tenido lugar en uno de los túneles del distrito Warraq, cerca de la carretera de circunvalación que rodea las dos ciudades más grandes del país. El fuego ha calcinado al menos 27 coches entre los que hay vehículos particulares, microbuses y taxis. A la zona han acudido un total de 39 ambulancias, personal de Protección Civil y Bomberos, que han conseguido controlar las llamas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.