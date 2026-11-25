La CIA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos han sufrido un ciberataque en un sistema de inteligencia de información no clasificada, según fuentes cercanas al órgano.

El sistema en el que se ha producido la brecha se encarga de recopilar y analizar datos de fuentes públicas o semipúblicas, por lo que los archivos filtrados no son de información altamente confidencial.

Las investigaciones no han revelado, de momento, la procedencia del ataque ni quién está detrás de este; pero, según ha confirmado una persona cercana al órgano, el problema ya se ha resuelto.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos aseguró al New York Times que en el incidente no hubo interrupciones en capacidades críticas ni en sistemas clasificados, mientras que la CIA aún no se pronuncia sobre lo ocurrido.

Esto ocurre después de una serie de ataques y caídas en los sistemas informáticos de seguridad en Estados Unidos como el del incidente, hace 2 semanas, que obligó a paralizar todos los despegues de aviones en todo el país durante varias horas, a causa de una saturación del sistema nacional de control aéreo.

En este caso, el fallo lo provocó un enrutador en una estación de radio remota en Arkansas, que tenía décadas de antigüedad. Tras lo ocurrido, el presidente estadounidense, Donald Trump, restó importancia a la interrupción, rechazó asumir responsabilidad por lo ocurrido y elogió la respuesta de su secretario de Transporte, Sean Duffy.

La Asdministración Federal de la Aviación, la Agencia Nacional de Seguridad o la empresa Microsoft también han sufrido caídas en sus sistemas informáticos. Aunque ninguno de estos fue provocado por ciberataques, se trata de un patrón de apagones reiterados en sus sistemas.