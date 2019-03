El alcalde de Roma recoge la basura para defender su ordenanza antibocadillo

El alcalde de Roma, Gianni Alemanno, recogió este lunes por la noche la basura que los turistas habían dejado en la famosa escalinata de Trinità dei Monti para mostrar la necesidad de la ordenanza que prohíbe consumir comidas o bebidas en los principales monumentos de la ciudad. "No se trata de una ordenanza antibocadillo sino a favor del decoro urbano", dice el alcalde.

Alemanno ha explicado que no es posible que uno de los monumentos emblemáticos se encuentre en estas condiciones porque la gente se sienta a comer allí y abandona después la basura. "Lo que quiero que se entienda es que la policía municipal no va a molestar a quien está sentado comiéndose un bocadillo o bebiendo, pero vigilará para que no se dejen papeles o restos en las áreas monumentales", explica. Quienes abandonen los restos de comida pueden ser multados con entre 25 y 500 euros.

No es la primera vez que el alcalde de Roma sale a la calle para dar ejemplo en primera persona, algo que ha sido a veces criticado por sus opositores al considerar que "lo hace solo para salir en la foto". El pasado febrero, cuando una intensa nevada bloqueó la ciudad, Alemanno se hizo fotografiar quitando nieve de las calles y distribuyendo palas entre los ciudadanos.