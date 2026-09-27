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El alcalde de Nueva York publica un vídeo con Sánchez jugando al baloncesto: "Ser de izquierdas es intentar tiros difíciles"

El alcalde de Nueva York ha publicado un vídeo junto al presidente español en el que ambos lanzan bolas de papel a una papelera y bromean sobre asumir grandes retos políticos.

Imagen de un video publicado por el alcalde de Nueva York, Zohran Kwane Mamdani, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que ambos emulan jugar al baloncesto tirando bolas de papel en una papelera.

El alcalde de Nueva York publica un vídeo con Sánchez jugando al baloncesto: "Ser de izquierdas significa intentar tiros difíciles" | Europa Press

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha publicado un vídeo junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el que ambos aparecen simulando un partido de baloncesto lanzando bolas de papel a una papelera y bromean sobre los "tiros difíciles" que, a su juicio, debe intentar la izquierda.

"Ser de izquierdas significa intentar tiros difíciles", afirma Sánchez en inglés utilizando la expresión "taking big shots", que juega con el doble sentido entre asumir grandes retos políticos y realizar lanzamientos ambiciosos a canasta. "Y encestar", responde Mamdani.

Durante la grabación, difundida en redes sociales, los dos dirigentes, vestidos con traje, se turnan para lanzar bolas de papel a una papelera mientras celebran los aciertos al ritmo de una música acelerada. Mamdani remata uno de los lanzamientos con un "skyhook", en referencia al característico gancho elevado popularizado por la leyenda de la NBA Kareem Abdul-Jabbar.

El vídeo llega después del encuentro que ambos mantuvieron el pasado miércoles en Nueva York, donde Mamdani recibió a Sánchez en Gracie Mansion, residencia oficial del alcalde, coincidiendo con el viaje del jefe del Ejecutivo español para participar en la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Tras la reunión, ambos participaron en el acto "Building an economy for the many" ("Construir una economía para la mayoría"), un encuentro centrado en políticas económicas dirigidas a reducir el coste de la vida y mejorar las condiciones de la mayoría de la población, en el que también participaron el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

Durante su intervención, Sánchez defendió que la justicia social y el crecimiento económico pueden avanzar de la mano y puso como ejemplo algunas de las políticas impulsadas por su Gobierno, entre ellas la subida del salario mínimo, la protección social durante las últimas crisis y su política migratoria.

El presidente español ya recurrió entonces al baloncesto para hacer un guiño a Mamdani. "El año 2026 ha sido un año bastante bueno tanto para Nueva York como para España. Los Knicks ganaron el campeonato de la NBA. Y España ganó el Mundial", afirmó antes de añadir que quedaba por demostrar que "las políticas progresistas también pueden ganar el futuro".

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