Al menos seis muertos tras una fuerte explosión de un edificio junto a la Acrópolis de Atenas, Grecia

Los equipos de rescate griegos han recuperado este sábado los cuerpos sin vida de las seis personas que permanecían desaparecidas tras la fuerte explosión que derrumbó un edificio de dos plantas en el turístico barrio de Plaka, en pleno centro de Atenas y a escasa distancia de la Acrópolis.

Entre los fallecidos se encuentran cuatro turistas estadounidenses, dos hombres y dos mujeres de entre 35 y 40 años, que se alojaban temporalmente en uno de los apartamentos del edificio. Las otras dos víctimas son una pareja de personas mayores que residía habitualmente en el inmueble, según han informado las autoridades griegas.

Los cuatro turistas tenían previsto tomar un vuelo desde el aeropuerto de Atenas el viernes por la tarde, pero no llegaron a presentarse, lo que reforzó las sospechas de que habían quedado atrapados bajo los escombros. Los familiares de la pareja de ancianos tampoco habían logrado contactar con ellos desde el momento de la explosión.

Los equipos de emergencia han trabajado durante más de 24 horas entre los restos del edificio utilizando perros especializados, cámaras, sensores y maquinaria pesada con la esperanza de localizar supervivientes. Finalmente, el Cuerpo de Bomberos confirmó este sábado la recuperación de los seis cadáveres.

La explosión se produjo en la mañana del viernes en Plaka, uno de los barrios más visitados de la capital griega, situado a los pies de la Acrópolis. La deflagración fue de tal intensidad que provocó el colapso del inmueble y causó daños en viviendas, comercios y vehículos situados en las inmediaciones. Restos y cristales llegaron a alcanzar calles situadas a varios bloques de distancia.

Tres personas resultaron además heridas en el siniestro, aunque inicialmente las autoridades informaron de que sus lesiones no revestían gravedad.

Varios vecinos de la zona relataron a los medios locales que escucharon un fuerte estruendo seguido de una intensa vibración. Algunos residentes llegaron a pensar en un primer momento que se había producido un terremoto, la caída de un rayo o la detonación de algún artefacto.

Una posible fuga de gas

Las causas exactas de la explosión todavía están siendo investigadas, aunque las primeras hipótesis apuntan a una fuga de gas natural. El alcalde de Atenas, Xaris Doukas, ha calificado lo ocurrido de "desastre increíble" y ha señalado que el estallido podría estar relacionado con una fuga de grandes dimensiones.

En una de las plantas del inmueble existía una instalación de gas y algunos testimonios apuntan a que se había percibido un fuerte olor antes de la explosión.

La unidad de investigación del Cuerpo de Bomberos trabaja ahora para determinar el origen exacto de la deflagración y confirmar si una avería o escape en la instalación de gas fue la causa del siniestro.