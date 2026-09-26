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'La bola negra'

'La bola negra' arrasa en su estreno y conquista el Premio del Público Ciudad de San Sebastián

El Premio del Público Ciudad de San Sebastián cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Donostia, y está dotado con 50.000 euros, una cantidad que convierte este reconocimiento en uno de los galardones de mayor relevancia económica del festival.

'La bola negra'

'La bola negra' arrasa en su estreno y conquista el Premio del Público Ciudad de San Sebastián | Eruopa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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La bola negra, la nueva película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha logrado uno de los principales reconocimientos del 74 Zinemaldia, al hacerse con el Premio del Público Ciudad de San Sebastián. La producción española ha sido la película mejor valorada por los espectadores de la sección Perlak, tras cerrar las votaciones con una puntuación de 9,40 sobre 10.

La cinta se ha situado en lo más alto de la clasificación después de recibir una respuesta especialmente positiva por parte de la audiencia. Muy cerca quedó Naza, dirigida por los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, que alcanzó una valoración de 9,29 puntos y se llevó el reconocimiento a la mejor película europea.

El Premio del Público Ciudad de San Sebastián cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Donostia, y está dotado con 50.000 euros, una cantidad que convierte este reconocimiento en uno de los galardones de mayor relevancia económica del festival. El galardón distingue cada año a la película que obtiene la mejor valoración de los espectadores entre los títulos seleccionados para esta sección.

Un reconocimiento para los directores

El triunfo de La bola negra supone además un nuevo reconocimiento para Javier Calvo y Javier Ambrossi, dos de los nombres más conocidos del cine y la ficción española contemporánea. La película, número uno en taquillas, ha conseguido así sumar el respaldo del público donostiarra a la trayectoria que ambos directores están desarrollando en el ámbito cinematográfico.

La sección Perlak reúne durante el festival algunas de las películas más destacadas del año, entre ellas títulos que han pasado previamente por otros grandes certámenes internacionales. En esta edición, el público pudo votar entre una selección en la que también figuraban obras como Fatherland, de Pawel Pawlikowski, y Fjord, del cineasta rumano Cristian Mungiu.

El reconocimiento a La bola negra llega, además, coincidiendo con su llegada a las salas de cine de toda España. La película ha comenzado su recorrido comercial después de despertar expectación durante su paso por los festivales, donde ha podido mostrar su propuesta ante el público y la crítica.

Junto al premio principal, el festival también concedió el Premio de la Juventud a la película argentina La ilusión de un verano sin fin, dirigida por Alessandra Sanguinetti. El galardón se suma a una edición en la que las producciones españolas e internacionales han compartido protagonismo en la programación donostiarra.

Con el Premio del Público Ciudad de San Sebastián, La bola negra cierra su paso por el festival con el respaldo directo de los espectadores, y refuerza su presencia dentro del panorama cinematográfico español.

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