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Cazas de Finlandia y Suecia interceptan aviones de combate rusos sobre el Báltico

Según ha detallado la Fuerza Aérea de Helsinki en un comunicado, las aeronaves interceptaron un grupo ruso compuesto por un avión de transporte Tu-134 y cazas de combate MiG-31 y Su-30.

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Cazas de Finlandia y Suecia interceptan aviones de combate rusos | Antena 3 Noticias

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Pepe Ribas
Publicado:

Cazas de combate de las Fuerzas Aéreas de Finlandia y Suecia han interceptado varios aviones de guerra rusos que sobrevolaban espacio aéreo internacional en el golfo de Finlandia, sobre el mar Báltico. Se trata de la primera misión operativa conjunta de identificación que realizan ambas naciones nórdicas.

Una operación liderada por cazas finlandeses y suecos

La operación ha estado dirigida por el Centro de Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea de Finlandia y ha contado con la participación de cazas F/A-18 Hornet finlandeses y JAS 39 Gripen suecos. Según ha detallado la Fuerza Aérea de Helsinki en un comunicado, las aeronaves interceptaron un grupo ruso compuesto por un avión de transporte Tu-134 y cazas de combate MiG-31 y Su-30.

Situación "tensa" en el Báltico

En este contexto, las autoridades suecas han reconocido que la región atraviesa actualmente una situación de seguridad "tensa", aunque también lanzan un mensaje de tranquilidad. "El Báltico nunca ha estado tan expuesto como ahora, pero tampoco nunca ha estado mejor protegido que justo en este momento", ha sentenciado el mandatario.

Se repiten las incursiones de aeronaves rusas en países de la OTAN

Este suceso ocurre después de que el jueves la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, denunciase la entrada de cuatro drones de Rusia en el espacio aéreo moldavo durante su última oleada de ataques contra Ucrania y que el miércoles las Fuerzas Armadas de Polonia informasen sobre una breve violación de su espacio aéreo por parte de un helicóptero militar ruso, un incidente que obligó a Varsovia a movilizar a sus aviones de combate.

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