Una sobredosis de paracetamol por un resfriado le lleva a la UCI y tiene que aprender a caminar y hablar de nuevo

Riley Lubas, un estudiante de 20 años, tomó dos medicamentos para un resfriado en marzo de 2025 sin percatarse de que ambos contenían paracetamol, por lo que sufrió una sobredosis, explica la BBC.

Aunque la situación rsultó crítica, tras ser conectado a un respirador artificial y pasar semanas en el hospital, se recuperó e incluso ha aprendido de nuevo a caminar y hablar. Sus padres han contado la angustia que les causó este bache de salud de su hijo y han señalado que "no tienen ni idea de cómo sucedió tan rápido".

Se aconseja "leer atentamente la etiqueta" de los medicamentos

El Real Colegio de Médicos de Familia de Gales (Royal College of General Practitioners Cymru Wales), según el medio citado, ha aconsejado a la población que siempre "lea atentamente la etiqueta" y consulte a un médico de cabecera antes de ingerir cualquier medicamento.

Lo que ocurrió en este caso es que Riley disfrutaba su etapa universitaria cuando le sobrevino un resfriado primaveral que, según describió, no tuvo mayor importancia. "Los estudiantes de primer año se resfrían o contraen la gripe todo el tiempo, así que compré dos medicamentos", señala. "En ese momento no me di cuenta de que ambas contenían paracetamol".

Una sobredosis de paracetamol, según el NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido), puede causar daños graves en el hígado y los riñones, y los primeros síntomas suelen incluir náuseas o vómitos y dolor de estómago.

Cuando empezó a sentir dolor de estómago, Riley decidió llamar para pedir ayuda. Las pruebas realizadas en el Royal United Hospital de Bath revelaron que su hígado estaba teniendo problemas. Sus padres no tardaron en llegar para acompañar a su hijo: "Horas después, a la una y media de la madrugada, recibí una llamada del personal de la UCI del hospital diciéndome que teníamos que llegar allí inmediatamente", añadió.

"Lo único que pudieron decir en aquel momento fue que estaban haciendo todo lo posible". A sus padres les dijeron que Riley se encaminaba hacia una insuficiencia hepática, y vieron cómo su estado se deterioraba hasta el punto de que deliraba y tenía alucinaciones. "A las seis de la tarde de ese día, estaba sedado, conectado a un respirador artificial, sometido a diálisis y con fallo multiorgánico", explican.

"Estábamos muy angustiados y no teníamos ni idea de cómo pudo haber sucedido esto tan rápido", señala Chris.

El joven tuvo que ser trasladado a otro hospital con una UCI especializada, y al preguntar a sus padres por el consumo de paracetamol fueron capaces de encontrar el origen de lo ocurrido.

A pesar de que los daños podrían haber resultado irreversibles, el joven mejoró. "Observamos atentamente la situación de Riley durante un par de días, y su evolución siguió mejorando, hasta que una semana después le retiraron la diálisis y el soporte vital".

Tuvo que aprender de nuevo a caminar y hablar

Riley tuvo que reaprender a caminar y hablar, pasando un total de seis semanas en el King's College Hospital, antes de ser trasladado a una UCI en Newport.

"Le habían practicado una traqueotomía , así que tuvo que aprender a hablar de nuevo, y debido a la cantidad de órganos que dejaron de funcionar, también tuvo que reaprender a caminar."