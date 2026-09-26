Una nueva tasación podría disparar el coste de las joyas de Zapatero

Collares, pulseras, pendientes y otras piezas de joyería que fueron encontradas en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero tienen una valoración: 1.323.915 euros. Es la cifra establecida por Ansorena, con la colaboración del Instituto Gemológico Español. Pero no necesariamente es lo que costarían esas mismas piezas en el escaparate de una joyería. Esa diferencia es una de las claves para entender el valor real del conjunto. Entre ellas destaca un collar de oro blanco de 18 quilates, 82 gramos de peso, diamantes y dos esmeraldas naturales de Zambia, valorado en 278.000 euros. Otro collar, también de oro blanco y diamantes y con 13 zafiros, alcanza los 220.000.

Zapatero sostiene que recibió tres juegos de joyas como una "atención personal" del rey saudí en 2007

Una nueva tasación podría cambiar el valor de las joyas. La clave puede estar en las piedras preciosas. Armando Rodríguez, secretario general del Gremio de Joyeros de Madrid, explica que un análisis gemológico más profundo permitiría determinar con mayor precisión sus características y procedencia, datos que pueden cambiar sustancialmente su valor. Es decir, los 1.323.915 euros fijados por Ansorena podrían no ser la última palabra: si el nuevo estudio revela una calidad, origen o singularidad superior de determinadas gemas, el precio de algunas piezas podría aumentar.

Armando Rodríguez pone el foco en las características de las piezas y también en cómo fueron encontradas. Rodríguez considera llamativo que las joyas aparecieran sin sus cajas o estuches originales. No es un detalle menor desde el punto de vista del joyero. Este tipo de piezas suele entregarse y conservarse con una presentación acorde a su categoría. La ausencia de esos elementos, sin embargo, no permite determinar por sí misma ni el origen de las joyas ni cómo llegaron hasta la caja fuerte.

Zapatero ha dado ahora su explicación. Asegura al juez José Luis Calama que tres juegos, integrados por doce de las piezas más valiosas, fueron una "atención personal" del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz al Saud. Según su versión, las recibió en junio de 2007, durante la visita oficial del monarca a España, cuando Zapatero era presidente del Gobierno. El expresidente sostiene además que desconocía su verdadero valor y ha pedido que Arabia Saudí confirme la entrega mediante cooperación judicial.

Una nueva tasación podría incrementar el precio atribuido a las joyas

La explicación abre otra cuestión: qué implicaciones tendría que Zapatero se quedara personalmente con aquellas joyas. El expresidente entregó a Patrimonio Nacional centenares de regalos recibidos durante sus años en Moncloa, incluidos dos relojes con esmeraldas regalados por el rey saudí en aquellas fechas, pero no estas piezas. La defensa sostiene que se trató de un obsequio estrictamente personal.

También existe una vertiente tributaria. Expertos jurídicos señalan que, si se acredita que las joyas fueron una donación personal de ese valor y que el incremento patrimonial no tributó, los hechos podrían haber tenido relevancia penal fiscal. Eso no significa que actualmente pueda darse por cometido un delito: habría que determinar, entre otros extremos, el valor de las joyas cuando fueron recibidas, las obligaciones fiscales aplicables y si efectivamente se incumplieron. Además, una eventual responsabilidad correspondiente a 2007 podría estar prescrita.

La Audiencia Nacional mantiene precisamente abierta una pieza separada para esclarecer la procedencia de las alhajas y posibles delitos fiscal y de contrabando. La explicación de Zapatero sobre la entrada de las joyas en España puede resultar relevante también para esta última cuestión.

Las joyas pueden utilizarse en determinadas ocasiones para efectuar pagos

Mientras se trata de reconstruir su historia, Zapatero se ha opuesto a una nueva tasación y también ha pedido apartar a la joyería Yanes, elegida por el juez para realizarla. El nuevo peritaje pretende ir más allá del precio: determinar la antigüedad, posible lugar de fabricación, metales, piedras y cualquier marca o grabado que ayude a establecer su procedencia. Una procedencia que se ha convertido ahora en la principal incógnita: no solo cuánto valen las joyas, sino quién las fabricó, cuándo llegaron a España y por qué unas piezas valoradas en más de un millón de euros terminaron guardadas, sin sus estuches originales, en la caja fuerte del despacho del expresidente.

Hay otro elemento que Rodríguez introduce desde su experiencia profesional. El representante del Gremio de Joyeros explica que las joyas pueden utilizarse en determinadas ocasiones para efectuar pagos en lugar de dinero. Su elevado valor concentrado en objetos de pequeño tamaño permite que puedan funcionar como una forma de transmitir patrimonio. Rodríguez habla de esta posibilidad como una práctica que existe en el mundo de las joyas, no como una afirmación de que las piezas encontradas a Zapatero fueran utilizadas de esa manera.