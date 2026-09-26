El calor da sus últimos coletazos antes de la llegada de un frente que dejará lluvias y bajada de temperaturas

El calor de los últimos días llega a su fin tras este primer fin de semana del otoño con sol en la mayor parte de España y entre 5 y 10 grados más de lo habitual en casi toda la península, con los termómetros a más de 35 grados en el cuadrante suroeste.

Laprevé para este sábado unaque ha traído estabilidad en los últimos días. Los cielos que tendremos serán poco nubosos en la mayor parte del territorio, aunque en el Cantábrico y Galicia habrá brumas matinales, nubes medias por la tarde y, ya a última hora, la aproximación de un frente que podría dejar algún chubasco disperso.

En las Islas Baleares, en las zonas costeras mediterráneas, en Alborán y en el Estrecho se esperan para este sábado intervalos de nubes bajas por la mañana. Las temperaturas máximas bajarán en la vertiente mediterránea, en la meseta norte y en los archipiélagos, con descensos de más de 6º en puntos del sudeste.

En cambio, subirán en Galicia y superarán los 35ºC en los valles del suroeste, así como de forma puntual en el sur de Gran Canaria y Fuerteventura. Las mínimas cederán ligeramente en la meseta norte, el sistema Ibérico y Canarias.

Por su parte, en el archipiélago canario habrá intervalos de nubes altas y calima en altura, sin descartar chubascos débiles en el interior de las islas occidentales, sobre todo en Tenerife, con viento moderado del este o noreste. El levante soplará moderado en Alborán y con intervalos fuertes en el Estrecho, mientras que en la Península predominará el viento flojo y variable en el interior, con brisas en el litoral.

Para este domingo la Aemet espera que un frente se acerque a España por el noroeste y deje lluvias en Galicia y Asturias, además de más nubosidad en el tercio occidental peninsular, donde las máximas bajarán entre 4 y 5ºC. Seguirán elevadas en Canarias, con calima y posibilidad de chubascos, así como en puntos del Cantábrico oriental, el valle del Ebro y el interior del área mediterránea.