Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

TRÁGICO SUCESO

Un hombre mata a su mujer en Sevilla y se atrinchera en una casa

El detenido tiene 56 años y está atrincherado en un domicilio de la localidad La Campana.

Coche de Guardia Civil

Coche de Guardia Civil Europa Press

Publicidad

Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

Un hombre de 56 años ha matado presuntamente a su pareja a puñaladas, una mujer de 47 años, en La Campana (Sevilla), y posteriormente se ha atrincherado en una casa de esta localidad. Finalmente el hombre se ha entregado a las autoridades.

Los hechos ocurrieron a las 22:40 horas de la pasada noche, y la víctima fue trasladada inmediatamente después al centro médico, donde los sanitarios sólo pudieron certificar su muerte a las 23:28 horas de la noche. Posteriormente, el cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia.

El presunto autor de los hechos se atrincheró en una vivienda de La Campana, y la Guardia Civil activó un dispositivo para lograr su detención. Finalmente el hombre se ha entregado a las autoridades. Si se confirma como asesinato machista, la mujer de 47 años sería la víctima número 12 en Andalucía, en lo que va de año.

Mata a una mujer en un hotel de Sevilla

Este mismo fin de semana y también en Sevilla, otro hombre era detenido después de que una mujer muriera presuntamente tras ser atacada con un arma blanca en la habitación de un hotel de Bormujos. Los hechos tuvieron lugar este jueves por la noche, entre las 22:30 y las 23:00 horas.

Al parecer, el joven manifestó su intención de matar a mujeres en situación de prostitución antes de cometer el crimen. El joven habría contactado a través de Internet con dos mujeres para citarse en un apartamento ubicado en un complejo próximo al hotel Vértice. Una vez en el inmueble, el joven habría intentado acabar con la vida de las dos mujeres, aunque una de ellas logró huir del lugar, mientras la otra fue degollada con un cúter.

Según ha adelantado El Diario de Sevilla, la víctima habría sufrido "una hemorragia" que acabó con su vida tras ser atacada "con un objeto punzante". Minutos después, agentes de la Policía Local de Bormujos localizaron al sospechoso en una calle cercana al establecimiento, y procedieron al arresto sin oponer resistencia.

Centenares de personas acampan en la Puerta del Sol tras la manifestación por la crisis de vivienda: "Ni una Maricarmen más"

Acampada en la Puerta del Sol

Publicidad

Sociedad

Acampada Puerta del Sol

Última hora del desahucio de Maricarmen, en directo: 500 personas amanecen acampadas en la Puerta del Sol a la espera del 'Decreto Maricarmen'

Coche de Guardia Civil

Un hombre mata a su mujer en Sevilla y se atrinchera en una casa

Playa del Trampolín

Investigan una agresión sexual a una menor de 17 años en Ceuta

Efemérides de hoy 27 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 27 de septiembre?
Efemérides

Efemérides de hoy 27 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 27 de septiembre?

Unos documentos
LEY DE NIETOS

La Ley de Nietos devuelve a un pueblo de Soria la memoria de sus emigrantes

Canarias
CANARIAS

Canarias exige más información y medios ante una posible llegada masiva de pateras

Ante una llegada de inmigrantes a gran escala, como la de Ceuta, todos los agentes implicados coinciden en que es imposible actuar.

Lugar del incendio en Palos de la Frontera
INCENDIO

Muere un migrante en el incendio de un asentamiento de chabolas en Huelva

No es la primera vez que este campamento sufre un incendio. El 13 de mayo de 2023, un fuego afectó a unas 120 chabolas y dejó a una persona gravemente herida-

Una mujer conduciendo

La amaxofobia es el miedo irracional a conducir y puede superarse: “El ancho de la carretera me provoca vértigo”

Acampada en la Puerta del Sol

Centenares de personas acampan en la Puerta del Sol tras la manifestación por la crisis de vivienda: "Ni una Maricarmen más"

Noticias de hoy

Noticias de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026

Publicidad