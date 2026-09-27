Un hombre mata a su mujer en Sevilla y se atrinchera en una casa

Un hombre de 56 años ha matado presuntamente a su pareja a puñaladas, una mujer de 47 años, en La Campana (Sevilla), y posteriormente se ha atrincherado en una casa de esta localidad. Finalmente el hombre se ha entregado a las autoridades.

Los hechos ocurrieron a las 22:40 horas de la pasada noche, y la víctima fue trasladada inmediatamente después al centro médico, donde los sanitarios sólo pudieron certificar su muerte a las 23:28 horas de la noche. Posteriormente, el cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia.

El presunto autor de los hechos se atrincheró en una vivienda de La Campana, y la Guardia Civil activó un dispositivo para lograr su detención. Finalmente el hombre se ha entregado a las autoridades. Si se confirma como asesinato machista, la mujer de 47 años sería la víctima número 12 en Andalucía, en lo que va de año.

Mata a una mujer en un hotel de Sevilla

Este mismo fin de semana y también en Sevilla, otro hombre era detenido después de que una mujer muriera presuntamente tras ser atacada con un arma blanca en la habitación de un hotel de Bormujos. Los hechos tuvieron lugar este jueves por la noche, entre las 22:30 y las 23:00 horas.

Al parecer, el joven manifestó su intención de matar a mujeres en situación de prostitución antes de cometer el crimen. El joven habría contactado a través de Internet con dos mujeres para citarse en un apartamento ubicado en un complejo próximo al hotel Vértice. Una vez en el inmueble, el joven habría intentado acabar con la vida de las dos mujeres, aunque una de ellas logró huir del lugar, mientras la otra fue degollada con un cúter.

Según ha adelantado El Diario de Sevilla, la víctima habría sufrido "una hemorragia" que acabó con su vida tras ser atacada "con un objeto punzante". Minutos después, agentes de la Policía Local de Bormujos localizaron al sospechoso en una calle cercana al establecimiento, y procedieron al arresto sin oponer resistencia.