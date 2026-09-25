VÍDEO Así reaccionan en Harvard cuando un estudiante pregunta a Sánchez por los "casos de corrupción" que afectan a su familia

Pedro Sánchez asistió a un encuentro con estudiantes en la Universidad de Harvard sin saber que iba a tener que hacer frente a un momento incómodo. Un estudiante cogió el micrófono y formuló la siguiente pregunta al presidente español: "Actualmente hay nueve investigaciones sobre la corrupción que atañen a su Gobierno. ¿Cómo se ve a usted y a su Gobierno cuando encuestas en Europa le colocan como una de las personas que están tras la corrupción de su Gobierno".

Nada más formular la pregunta la respuesta de los presentes fue inmediata. Aplausos para el alumno frente a un Sánchez que no evitó la respuesta. El presidente distinguió entre los "casos de corrupción" y los casos que afectan a su familia.

"Esos no son casos de corrupción ni escándalos. Esos son otros asuntos, y, para mi, la oposición y algunas asociaciones de extrema derecha han cruzado ciertas líneas rojas que me llevan a una reflexión". Esa reflexión explicó, pasa por reconocer las cosas buenas que tiene el cargo de presidente del Gobierno, pero también la posibilidad de sufrir un ataque personal difícil de asumir, "y es mucho más difícil porque un joven estudiante como tú ya los condena, porque dices que mi hermano y mi esposa son culpables y eso no es justo porque no lo son".

Sentenció Sánchez diciendo: "Ese es otro asunto que lleva a la política sucia, pero no a la corrupción".

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