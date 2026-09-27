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Al menos 27 personas mueren en dos tiroteos en Sudáfrica

El suceso más grave ha tenido lugar en una taberna de Wedela, en la provincia de Gauteng, donde 17 personas han perdido la vida y otras 15 han sufrido heridas de bala.

Imagen de archivo de Sudáfrica

Imagen de archivo de Sudáfrica Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Al menos 27 personas han muerto y otras 26 han resultado heridas en dos tiroteos registrados durante las últimas horas en Sudáfrica, según han informado las autoridades del país. La Policía ha puesto en marcha varias operaciones para localizar a los responsables de ambos ataques.

El suceso más grave ha tenido lugar en una taberna de Wedela, en la provincia de Gauteng, donde 17 personas han perdido la vida y otras 15 han sufrido heridas de bala. Según la Policía, un grupo formado por alrededor de ocho hombres armados ha llegado al establecimiento, y ha comenzado a disparar durante varias personas que se encontraban en el exterior.

Los atacantes habrían entrado posteriormente en el local y continuado disparando contra los clientes. Las autoridades aseguran que los sospechosos llevaban fusiles de asalto tipo Kalashnikov y pistolas. Antes de abandonar el lugar en dos vehículos, habrían registrado a los propietarios y robado sus teléfonos móviles.

Por el momento, se desconocen las razones que pudieron provocar el ataque. La Policía de Gauteng ha desplegado detectives y unidades especializadas para tratar de identificar y detener a los autores. Hasta ahora no se han comunicado detenciones.

Así fue el segundo tiroteo

El segundo tiroteo ha tenido lugar en Lwandle, en la provincia de Cabo Occidental, done otras 10 personas han perdido la vida y 11 han resultado heridas. El ataque ha tenido lugar durante la madrugada de este domingo, en un establecimiento que, además de funcionar como bar, ofrece comida.

Cinco de las víctimas han muerto en el lugar de los hechos, mientras que otras cinco han muerto posteriormente después de ser trasladadas a distintos centros médicos. Las autoridades todavía no han ofrecido detalles sobre los posibles autores o el móvil del ataque.

Estos dos sucesos se producen pocos días después de otro tiroteo ocurrido durante una fiesta en una vivienda de KwaMakhutha, al sur de Durban, en el que murieron otras 11 personas.

Los nuevos episodios vuelven a poner el foco sobre la violencia armada en Sudáfrica, mientras las fuerzas de seguridad continúan investigando los ataques y tratando de esclarecer sus circunstancias.

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