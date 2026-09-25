La cómica escena de 'Batman' recuperando el bolso que le habían robado a una mujer en Norwich

Podría ser ficción, ¡pero no! El fin de semana pasado, un hombre disfrazado de Batman persiguió a un presunto ladrón hasta que consiguió recuperar el bolso que le habría sustraído a una mujer en Norwich, informa 'The Guardian'.

Sonni Mason, de 25 años, asistía a una fiesta de disfraces de un amigo vestido de Batman cuando presenció cómo le quitaban un bolso tras una discusión en la cola de una discoteca de la ciudad. Mason estuvo acompañado en la persecución en todo momento por otros disfrazados de personajes de cómics, entre ellos Mister Fantástico de los Cuatro Fantásticos y Hiedra Venenosa, otro personaje.

Aunque avisaron por señas a un grupo de policías que iban de camino antes de alcanzar al presunto ladrón, el sospechoso ya no tenía la bolsa.

Encontraron la bolsa a 300 metros

La bolsa fue finalmente localizada a unos 300 metros del lugar donde fue robada, en lo alto de un muro en el perímetro de la catedral de Norwich. Aunque intentaron recuperar las pertenencias de la mujer de varias formas, debido a su altura, 'Batman' tuvo que escalar el muro para alcanzarla. Le devolvió el bolso a su dueña con todo su contenido dentro.

El hombre compartió la hazaña en redes sociales: "En una salida nocturna para celebrar el cumpleaños de un amigo, alguien robó la bolsa de otra persona por culpa de un paquete de cigarrillos… yo, como Batman, Hiedra Venenosa, Mr. Fantástico y otros héroes, lo perseguimos".