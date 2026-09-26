El precio de los carburantes se dispara en todo el mundo y obliga a Europa a tomar medidas

La crisis energética ya se nota en las carreteras. El encarecimiento de los carburantes está provocando protestas de transportistas y obliga a varios países europeos a intervenir para intentar contener el impacto sobre los hogares y las empresas. En Portugal, cientos de camioneros han protagonizado una marcha lenta entre el norte y el centro del país. Más de 400 vehículos pesados estaban llamados a participar en una movilización que reclama ayudas ante el aumento del coste del gasóleo.

El sector del transporte lo acusa

Los transportistas denuncian que el combustible supone ya cerca del 70% del precio final que cobran a sus clientes y reclaman descuentos equivalentes a los concedidos a otros sectores del transporte. La protesta llega después de que el Parlamento portugués rechazara varias propuestas para reducir temporalmente los impuestos sobre los carburantes.

Los países europeos adoptan medidas

En Alemania, el Parlamento ha aprobado una rebaja de 16,7 céntimos por litro que entrará en vigor el próximo 1 de octubre y se mantendrá hasta finales de año. El Gobierno calcula que dejará de ingresar unos 2.485 millones de euros en impuestos. Austria también reducirá el precio del combustible en octubre y noviembre. La rebaja será de 12 céntimos por litro y combinará una reducción fiscal con un límite a los beneficios de las gasolineras. Italia ha optado por otra fórmula. La petrolera Eni establecerá desde el lunes un precio máximo de 1,99 euros por litro de gasolina y 2,19 euros para el diésel durante al menos un mes.

Macron pide flexibilidad a Bruselas

Mientras, Francia reclama más margen de actuación a Bruselas. Emmanuel Macron ha pedido flexibilizar temporalmente algunas normas europeas para aumentar la producción de las refinerías y facilitar el uso de biocarburantes. Según sus cálculos, estas medidas podrían elevar entre un 5% y un 20% la producción francesa. La presión alcanza también a Estados Unidos. La Administración Trump prepara un plan para limitar durante 90 días las exportaciones de diésel, en un intento por aumentar la disponibilidad en el mercado estadounidense. Todas estas medidas llegan en un momento de fuerte tensión sobre la oferta mundial de productos petrolíferos, agravada por la situación en Oriente Medio y las dificultades de suministro a través del estrecho de Ormuz.