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Se activan dos cazas españoles en Rumanía ante una alerta por drones

El incidente se produce apenas unos días después de otra activación de los cazas españoles por una situación similar. Durante la madrugada del 23 al 24 de septiembre, varios objetivos aéreos fueron detectados al norte de Chilia Veche, también en territorio ucraniano y cerca de la frontera rumana.

Imagen de un avión C16 Eurofighter, en Morón de la Frontera (Sevilla)

Se activan dos cazas españoles en Rumanía ante una alerta por drones | EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

Dos cazas F-18 españoles desplegados en Rumanía han vuelto a ser activados durante la madrugada de este sábado, después de que los sistemas de vigilancia del país detectaron un objetivo aéreo en las proximidades de la frontera con Ucrania.

El Ministerio de Defensa rumano informó de que el radar identificó durante la noche del 25 al 26 de septiembre un objeto que se desplazaba cerca de Vâlkove, localidad ucraniana situada junto al territorio rumano. Las autoridades no precisaron si se trataba de un dron.

Ante la detección, las autoridades rumanas activaron medidas de alerta para la población del norte del distrito de Tulcea. El aviso fue emitido alrededor de las 00:15 horas, mientras se ponía en marcha el dispositivo de vigilancia aérea.

Como respuesta, dos F-18 del Ejército del Aire y del Espacio español, desplegados en la base aérea de Mihail Kogălniceanu, dentro de la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN, despegaron para monitorizar la situación.

Los cazas permanecieron vigilando el área hasta comprobar que el objetivo no penetraba en el espacio aéreo rumano ni, por tanto, en el espacio aéreo aliado. La alerta concluyó aproximadamente a las 01:30 horas sin que se registraran incursiones en territorio de Rumanía.

Segundo episodio en pocos días

El incidente se produce apenas unos días después de otra activación de los cazas españoles por una situación similar. Durante la madrugada del 23 al 24 de septiembre, varios objetivos aéreos fueron detectados al norte de Chilia Veche, también en territorio ucraniano y cerca de la frontera rumana.

En aquella ocasión, Rumanía lanzó una alerta a la población a las 04:41 horas y los F-18 españoles despegaron para realizar labores de vigilancia. La situación quedó normalizada aproximadamente una hora después, a las 05.44 horas.

España refuerza la vigilancia aérea de la OTAN

España participa en la misión de Policía Aérea de la OTAN en Rumanía con unos 200 efectivos, siete cazas F-18, un avión A400M y un radar. Además, está previsto que durante el mes de octubre se incorporen tres helicópteros NH90.

La actividad de estos medios se ha intensificado ante el aumento de la presencia de drones en las proximidades del espacio aéreo aliado. Según los datos recogidos en el comunicado, las fuerzas españolas han respondido a 18 alertas desde agosto hasta septiembre.

El pasado 16 de agosto, dos F-18 españoles llegaron a derribar un dispositivo aéreo después de que este entrara en el espacio aéreo de Rumanía, en uno de los episodios más relevantes registrados durante el despliegue.

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