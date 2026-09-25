El Titanic II replicará la travesía que terminó en tragedia 115 años después

Una réplica del Titanic original que se hundió en el año 1912 podría volver a surcar el océano Atlántico en el año 2027 siguiendo la misma travesía que pretendía llevar a cabo el crucero que naufragó en el mar. El buque iniciará su trayecto en Southampton y acabará en la ciudad estadounidense de Nueva York. Así lo comunicó la compañía Blue Star Line en un comunicado en su página web.

Titanic II empezará a navegar en junio de 2027

Un siglo después del hundimiento del navío, el proyecto 'Titanic II', liderado por el empresario australiano Clive Palmer, busca realizar el primer viaje inaugural de la embarcación en junio de 2027. La réplica del 'Titanic' mantendría gran parte de la estética y distribución del barco original, pero además incorporaría tecnología y sistemas de seguridad actuales.

Un buque para más de 2.400 pasajeros

El proyecto liderado por la compañía 'Blue Star Line' contempla un barco con 269 metros de eslora, nueve cubiertas y capacidad para más de 2.400 pasajeros a bordo, contando además con unos 900 tripulantes. El barco contará con 835 camarotes, incluyendo 383 de primera clase, 201 de segunda clase y 251 de tercera clase. El buque no solo tendrá una estética prácticamente idéntica a la del barco original, sino que contará con elementos inspirados en el interior del antiguo crucero de pasajeros: Los salones, comedores y la famosa gran escalera serán el sello de identidad del nuevo navío, recordando a uno de los barcos más famosos de la historia.

Contará con las mismas cuatro chimeneas del Titanic original

El Titanic II también contará con una réplica exacta del puente de mando del barco original. Para más inri, el Titanic II estará propulsado por un motor diésel y contará con cuatro chimeneas, al igual que el Titanic, que funcionaba con carbón. "Millones de personas han soñado con navegar en ella, verla en puerto y experimentar su majestuosidad única. El Titanic II será el barco donde esos sueños se harán realidad", dijo el Sr. Palmer.

El navío costará entre 500 y 1000 millones

Palmer estima que la construcción del Titanic II costará entre 500 millones y 1.000 millones de dólares, lo que evidencia la magnitud del proyecto y su compromiso para hacer realidad este sueño. El barco seguirá la ruta original, transportando pasajeros desde Southampton hasta Nueva York, pero también dará la vuelta al mundo, inspirando y cautivando a la gente a la vez que atrae una atención, intriga y misterio sin precedentes en cada puerto que visite.