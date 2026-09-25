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Los linchan y los queman vivos: el caso de un hombre y una mujer acusados de brujería en México

Previo a su trágico final, sufrieron agresiones verbales y físicas.

Policía de México

Policía de México Pixabay

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Pepe Ribas
Publicado:

Un hombre y una mujer de origen maya tseltal fueron linchados y quemados vivos en la noche del martes en una comunidad del municipio mexicano de Ocosingo, en el estado de Chiapas. Las víctimas sufrieron este duro final tras ser acusadas por pobladores de practicar brujería.

Fueron previamente agredidos verbal y físicamente

Según testimonios recabados en la comunidad de 'Las Tacitas', cuyos autores pidieron mantener el anonimato por motivos de seguridad, un grupo de pobladores retuvo a las víctimas y las trasladó a la cúpula principal de la localidad, donde fueron sometidas durante varias horas a agresiones verbales y físicas antes de ser rociadas con combustible y quemadas.

Los vídeos muestran a una víctima envuelta en llamas

Vídeos difundidos en redes sociales muestran a varias personas reunidas mientras una de las víctimas, envuelta en llamas, intenta desplazarse por el lugar. Tras el linchamiento, los cuerpos fueron abandonados a las afueras de la comunidad, en los márgenes de un camino.

Las autoridades han iniciado la investigación para esclarecer los hechos

Familiares de las víctimas exigieron que se investiguen los hechos y se detenga a los responsables. La fiscal de Distrito Indígena, Floralma Gómez Santos, confirmó que las autoridades ya establecieron comunicación con los familiares de las víctimas y mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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