Pompa y «diplomacia panda» marcan la cena de Trump y Xi entre profundas diferencias estratégicas

En medio de un despliegue ceremonial marcado por el vuelo de cazas de combate y música militar, Donald Trump y Xi Jinping culminaron su reciente cumbre bilateral con una cena de Estado en la Casa Blanca. Pese al empeño de ambos mandatarios por proyectar cordialidad y cordialidad pública, la cita evidenció las insuperables brechas entre Washington y Pekín en materia comercial, el control geopolítico de la inteligencia artificial (IA) y la estabilidad en el estrecho de Taiwán.

Los pocos avances concretos de la jornada se redujeron a un margen pragmático de tiempo: una prórroga de apenas dos meses al acuerdo comercial vigente, extendiendo su fecha de expiración hasta el 10 de enero. La concesión queda muy lejos de la prórroga de dos años que solicitaba la diplomacia china. Paralelamente, el encuentro sirvió para escenificar la reactivación de la clásica «diplomacia del panda» con el anuncio del envío de dos ejemplares, Ping Ping y Fu Shuang, al zoológico de Atlanta como muestra de «amistad» entre ambas naciones.

Detrás de la fachada de poder blando e intercambios simbólicos, como el regalo de una estatua de un águila calva a Xi por parte del anfitrión estadounidense, la gestión de la inteligencia artificial se situó en el centro de las conversaciones formales. Con la asistencia de destacados magnates del sector tecnológico pero con la señalada ausencia de Dario Amodei (CEO de Anthropic y una de las voces más críticas sobre los riesgos de esta tecnología), Xi Jinping apeló a garantizar un desarrollo «bajo control humano», mientras Trump ratificó su intención de mantener una feroz carrera por la hegemonía tecnológica global.

La cumbre concluyó sin embargo en un clima de tensión interna e institucional en EE. UU.: las principales cadenas de televisión se negaron a compartir con sonido las imágenes oficiales después de que la Casa Blanca bloqueara el acceso de medios como CNN, MS NOW y Politico, opacando mediáticamente un encuentro donde las tensiones soterradas superaron a los acuerdos de Estado.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.