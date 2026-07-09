Encuentran muerto a un tiktoker menor que fue secuestrado metido entre bolsas de basura en Honduras

Un secuestro de un menor ha causado un gran impacto en la población de Honduras. Este incidente ha desembocado en la muerte del niño, que se ha confirmado en las últimas horas. Pedro Alexander Díaz Franco, un joven hondureño de 15 años que era conocido por subir vídeos en TikTok, fue encontrado sin vida y metido en bolsas de basura, a sólo lo un día de que se activara un amplio dispositivo en su búsqueda.

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, día 5 de julio, cuando, según fuentes como el medio local El Heraldo, varios hombres encapuchados portadores de armas de gran calibre interceptó y raptó en torno a las 19:20 horas al joven tiktoker, que se encontraba entonces en un campo de fútbol ubicado en la zona de Campo Nevada, en la localidad hondureña de Choloma.

Seguidamente, sus familiares y amigos formaron un operativo de búsqueda para localizar su paradero lo antes posible, solicitando la colaboración ciudadana a través de redes sociales. Por desgracia, el caso se resolvió durante la mañana del 6 de julio, casi 24 horas después, cuando las autoridades recibieron un aviso de transeúntes que pasaba por el municipio de La Lima, en Cortés.

Una cicatriz, elemento clave para su identificación

Allí, según el informe policial, los agentes localizaron el cadáver del menor, identificado como Pedro Alexander, en la calzada de la carretera CA-13, escondido en el interior de varias bolsas de plástico negras. Después, los médicos forenses levantaron el cuerpo y lo trasladaron a la morgue de San Pedro Sula, a la espera de que familiares confirmaran que se trataba de él al no llevar documentación.

La cicatriz de una operación que había en una de sus piernas, además de los clavos metálicos que le colocaron en el pasado, fueron determinantes para facilitar el proceso de identificación de la víctima, quien, según indican, fue encontrado descalzo y vestido únicamente con un pantalón negro.

Mientras la investigación siguen su curso para esclarecer las circunstancias del crimen, el mundo de las redes sociales ha retomado el luto por la pérdida de este joven tiktoker, conocido por las transmisiones en vivo que realizaba en la plataforma, dedicándole varios mensajes de despedida y de condolencias a sus familiares.