Bryan Johnson, el multimillonario que invierte millones para frenar el envejecimiento, revela que padece una enfermedad autoinmune

El empresario estadounidense Bryan Johnson, conocido por destinar cerca de dos millones de dólares al año a tratamientos para reducir su edad biológica, ha anunciado que padece una enfermedad autoinmune. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde explicó que ha sido diagnosticado de gastritis autoinmune (AIG), una patología en la que el sistema inmunitario ataca las células que recubren el estómago.

"Tengo una enfermedad autoinmune. Mi estómago se está comiendo a sí mismo", escribió Johnson, unas declaraciones que han reabierto el debate sobre los límites de la medicina preventiva y las estrategias para retrasar el envejecimiento.

La gastritis autoinmune provoca un deterioro progresivo del revestimiento del estómago y puede derivar en deficiencias de hierro y vitamina B12, además de aumentar el riesgo de anemia y otras complicaciones si no se diagnostica a tiempo.

Una enfermedad difícil de detectar

Según ha explicado el propio empresario, la enfermedad afecta a entre un 2% y un5 % de la población y, en muchos casos, permanece sin diagnosticar durante años al no presentar síntomas evidentes en sus primeras fases.

Johnson ha relatado que durante más de una década presentó niveles bajos de hierro sin llegar a desarrollar anemia. "Durante 11 años, tuve el hierro bajo, sin anemia. Continuábamos tratando de incrementar los niveles de hierro a través de la comida y la suplementación, pero nada funcionaba", aseguró.

El diagnóstico llegó el pasado mes de mayo tras someterse a diversas pruebas médicas, entre ellas una colonoscopia, una endoscopia, análisis de biomarcadores en sangre y cinco biopsias gástricas.

Su equipo busca ahora un tratamiento

Tras conocer el origen de la enfermedad, Johnson ha señalado que tanto él como el equipo médico que trabaja en su proyecto Blueprint centrarán ahora sus esfuerzos en encontrar una forma de tratar la gastritis autoinmune y desarrollar posibles soluciones que puedan beneficiar también a otros pacientes.

El anuncio ha llamado especialmente la atención por tratarse de una de las figuras más conocidas del movimiento centrado en la longevidad extrema. A través de Blueprint, Johnson sigue un estricto protocolo médico supervisado por especialistas y apoyado en tecnología avanzada con el objetivo de ralentizar el envejecimiento y mejorar su esperanza de vida. Su diagnóstico pone de manifiesto que, incluso con un exhaustivo seguimiento sanitario, algunas enfermedades pueden permanecer ocultas durante años antes de ser detectadas.

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