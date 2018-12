AhoraEnElMundo, las noticias internacionales que están marcando este lunes 17 de diciembre

La cuestión entre las fronteras de Irlanda es una de las más complejas del proceso del Brexit

La primera ministra británica comparecerá de nuevo en el parlamento esta tarde para explicar las conversaciones que tuvo el pasado viernes con los líderes europeos. May intentará desactivar la propuesta de celebrar un segundo referéndum aunque en su gobierno cada vez hay más ministros que creen que esta es la única solución. May cada vez más debilitada porque no consiguió ninguna concesión de Bruselas volverá a defender su acuerdo.

Un grupo de inmigrantes consigue saltar la valla y pasar a Estados Unidos

Algunos migrantes centroamericanos han podido cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. Miles se han quedado en la ciudad fronteriza de Tijuana, viviendo en tiendas llenas de gente. Además se ha celebrado una vigilia por la muerte de una niña de 7 años por deshidratación en un centro de detención de Estados Unidos . La pequeña fue detenida junto a su padre al cruzar la frontera.

Curandero brasileño se entrega en comisaría por el abuso sexual a 300 mujeres

El médium y curandero Joao de Deus de 76 años ingresó en prisión preventiva acusado de abusar sexualmente durante años de más de 300 mujeres en Brasil y otros seis países. Se entregó a la policía tras una larga negociación en el estado de Goiás onde desde 1976 realizaba supuestas "curas milagrosas" y "cirugías psíquicas" en una especie de templo que él mismo fundó. "Me entrego a la Justicia divina y a la Justicia de la tierra", dijo el gurú antes de entrar en un vehículo policial.

Celebran el séptimo aniversario de la muerte de Kim Jong Il en Corea del Norte

Los norcoreanos están celebrando el séptimo aniversario de la muerte del líder Kim Jong Il con visitas a estatuas y votos de lealtad a su hijo y sucesor, Kim Jong Un. Pyongang además en un comunicado advirtió a Estados Unidos que las sanciones podrían "bloquear el camino a la desnuclearización para siempre". Washington anunció a imposición de sanciones a tres funcionarios de Corea del Norte por violación de los Derechos Humanos.