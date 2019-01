AhoraEnElMundo, las noticias internacionales que están marcando este jueves 03 de enero

La sonda china Chang'e 4 aluniza con éxito en la cara oculta de la Luna

La misión realizará tareas de observación astronómica de radio de baja frecuencia, análisis de terreno y relieve, detección de composición mineral y estructura de la superficie lunar poco profunda. El objetivo final del programa es una misión tripulada a la Luna a largo plazo, en torno al año 2036.

Continua el cierre administrativo en Estados Unidos

Trump ha reunido a los líderes del Congreso de EE.UU. para buscar una solución y reabrir la administración. Hoy se cumplen 13 días del cierre y de momento no hay acuerdo para reabrirla. Trump mantiene el pulso a los demócratas con la amenaza de no reabrir la Administración si no consigue la financiación para construir el muro con México.

Más de 4.500 migrantes murieron en todo el mundo en 2018

Según la organización Proyecto Migrantes Perdidos, la mitad de ellos se ahogaron en el Mediterráneo. Cerca de 400 inmigrantes fallecieron el año pasado en la frontera de México con EE.UU.

El desastre de la tormenta tropical en Filipinas

Dramáticas escenas de personas que esperan en los tejados de sus casas para ser rescatados. La tormenta tropical Usman, que de momento deja 85 fallecidos y que ha provocado inundaciones y corrimientos de tierras, es el segundo ciclón más mortífero de 2018. Además, unas 25.000 personas han tenido que abandonar sus casas, completamente cubiertas por el agua.