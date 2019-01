AhoraEnElMundo, las noticias internacionales que están marcando este lunes 14 de enero

Último día de debate en el Parlamento británico

Último día de debate en el Parlamento británico sobre la votación del acuerdo de Brexit negociado por la primera ministra británica. Salvo sorpresa, Theresa May no contará con los apoyos necesarios para sacarlo adelante. Desde Bruselas, se espera un gesto de apoyo hacia el plan de salida que defiende la primera ministra británica centrado en la clausula sobre Irlanda del Norte para evitar una frontera dura. Algunos medios británicos aseguran que si el modelo de Brexit planteado por May no sale adelante, la UE se plantea la posibilidad de retrasar su salida de la Unión hasta el próximo mes de julio.

Herido grave el Alcalde de Gdank tras ser acuchillado en un concierto

El alcalde de la ciudad polaca de Gdansk, Pawel Adamowicz, ha sido apuñalado en un concierto benéfico. Un hombre armado con un cuchillo subió al escenario en el que se encontraba el alcalde y le asestó varias puñaladas. El agresor se hace con el micrófono y afirma que es su venganza por haber sido encarcelado injustamente durante el Gobierno de Plataforma Cívica, partido al que pertenecía el alcalde. Adamowicz fue trasladado al hospital y se encuentra en estado grave.

Al menos 10 muertos y más de 4 mil vuelos cancelados por el temporal de nieve en Estados Unidos

Al menos diez muertos por el temporal de nieve que azota Estados Unidos. En la costa este, el mal tiempo ha obligado a cancelar más de 4.000 vuelos. Muchos problemas también en las carreteras y el transporte. La nevada ha cubierto la capital y en otros diez estados del país.

Quince personas mueren al estrellarse un avión de carga en Irán

Un avión de carga, con dieciséis personas a bordo, se estrellado cerca de Teherán. Quince personas han perdido la vida y solo un ingeniero de vuelo sobrevive al accidente. El piloto perdió el control e intentó llevar a cabo un aterrizaje de emergencia, pero se estrelló en un área residencial cercana. El mal tiempo ha podido ser la causa del siniestro.