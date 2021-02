La actriz Ashley Judd, ingresada en la UCI tras sufrir un grave accidente durante una expedición en el Congo

Ashley Judd, famosa por interpretar papeles en la saga Divergente o en Doble Traición, ha ingresado en la UCI tras sufrir un accidente en la selva del Congo. Mientras realizaba una expedición nocturna, tropezó con un árbol caído que le fracturó por 4 partes la pierna, provocándole graves daños en los nervios.

La actriz contó a través de sus redes sociales la historia de su accidente, al tiempo que agradeció a sus "hermanos y hermanas" de la República Democrática del Congo la ayuda recibida. "Me habría muerto de una hemorragia si no me hubiesen trasladado".

Por el momento, se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos después de someterse a una operación para paliar las lesiones. Tuvo que esperar 55 horas hasta poder ser intervenida dadas las circunstancias y el lugar del accidente.

"55 horas increíblemente desgarradoras"

La actriz, una de las que más pleitos acumula frente al exmagnate del cine Harvey Weinstein, condenado por delitos sexuales, contó en una historia de Instagram lo sucedido durante la expedición.

Cuando se aventuraba a realizar una marcha nocturna para investigar los simios bonobos en la República Democrática del Congo, tropezó con un árbol caído. "Lo que siguió fueron 55 horas increíblemente desgarradoras", relataba Judd.

Estuvo 5 horas tumbada en el suelo, mordiendo un palo y "aullando como un animal salvaje" por el dolor que le provocó el accidente. En ese momento, supo que era el comienzo de un viaje muy largo hasta poder ser atendida por sanitarios.

Una vez le inmovilizaron la pierna, sus hermanos de expedición trasladaron durante 1 hora y media a Judd en una hamaca, atravesando las colinas y el río de la selva. Después, un motociclista la transportó durante otras 6 horas hasta una cabaña en la ciudad de Jolu, donde permaneció toda la noche.

"Tuve que sujetar físicamente la parte superior de mi tibia rota", explicaba Ashley sobre el viaje en moto.

Una vez pasó la noche, la actriz fue trasladada en avión hasta la capital del Congo, Kinsasa, donde tuvo que esperar otras 24 horas antes de volar a un hospital de Sudáfrica para poder ser operada.

"Estamos hablando no solo de la falta de electricidad, si no de la falta de una simple pastilla para aliviar el dolor cuando te has roto una pierna en cuatro sitios y tienes dañados los nervios", contaba Ashley sobre su agonía después del accidente.

Sin embargo, la actriz agradeció la suerte que tuvo de poder contar con tantas personas que la ayudaron. "La diferencia entre una persona congoleña y yo es el seguro de viaje que me permitió, 55 horas después de mi accidente, llegar a una mesa de operaciones en Sudáfrica".

Sobre su recuperación, no sabe todavía cuando podrá volver a recuperar la movilidad en la pierna, aunque Ashley no pierde la esperanza.

"Por supuesto, caminaré de nuevo, porque estoy decidida y creo en la ciencia moderna, y también creo en los milagros, pero no hay plazo de tiempo para saber cuándo volveré a ser bípeda”, concluía.