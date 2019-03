Las calles de Atenas arden tras la aprobación del plan de ajuste

Un centenar de personas, incluidos 68 policías, han resultado heridas debido a los disturbios durante las protestas como consecuencia de la aprobación del plan de recortes pactado con la 'troika' en el parlamento heleno.

La Policía ha informado de que se ha detenido a 130 personas por su implicación en los disturbios de Atenas, durante los que grupos de encapuchados han lanzado piedras, bengalas y cócteles molotov contra los agentes. El fuego también ha afectado al menos a 48 edificios, incluidas sucursales bancarias, franquicias de multinacionales como la cafetería Starbucks y la sede del cine Attikon, un edificio del siglo XIX.

Además, al menos 40 de los agentes que debían detener a los manifestantes han resultado heridos, dos de ellos de gravedad. Mucohs edificios han ardido durante la madrugada. En las redes sociales se comenta incluso que el edificio del Banco Central Griego podría estar en llamas.

Grupos de encapuchados han lanzado cócteles molotov y piedras contra los policías, que han cargado con porras y han empleado gases lacrimógenos.

Durante los disturbios, han sido incendiados más de una decena de inmuebles. Varias personas han tenido que ser atendidas por los servicios médicos, afectado por los gases lacrimógenos.

Dentro del Parlamento, el primer ministro, Lucas Papademos, ha advertido que esta violencia "no será tolerada". "El vandalismo, la violencia y la destrucción no tienen cabida en un país democrático y no serán tolerados", ha afirmado.

Sin embargo, el líder de la Coalición de la Izquierda Radical (Syriza), Alexis Tsipras, ha elogiado a los manifestantes, unos 500.000 según sus datos, y ha denunciado que la Policía ha cargado contra los participantes en la protesta, pero no impidió los incendios, por lo que cree que la violencia es responsabilidad de elementos "paraestatales".