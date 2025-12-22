Esperando el Gordo de la Lotería de Navidad 2025

Oficialmente, ha comenzado la cuenta atrás. Este 22 de diciembre se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Este año, el sorteo repartirá nada más y nada menos que 2.772 millones de euros en premios, lo que se traduce en 70 millones de euros más que el año pasado. El hecho de que se reparta tanto dinero en distintos puntos del país hace que se sienta casi como una fiesta nacional.

No nos cabe duda de que el Gordo es el premio más deseado de la Lotería de Navidad: está valorado en 400.000 euros al décimo, es decir, 4 millones de euros por serie. Una cantidad que puede suponer la alegría de muchos en caso de obtener el décimo ganador. Si quieres saber si has obtenido el gran premio u otros de los que se reparten hoy, recuerda que puedes comprobar la Lotería de Navidad 2025 al minuto desde la web de Antena 3 Noticias.

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 dará el pistoletazo de salida desde el Teatro Real de Madrid, y se retransmite en directo para que toda España pueda seguirlo.

El resto de premios de la Lotería de Navidad 2025

Si no te ha tocado el Gordo, no te preocupes, porque aún puedes seguir teniendo oportunidad de que te toque algunos de los otros premios que se reparten. El segundo premio tiene un valor de 125.000 euros, en otras palabras, 1.250.000 euros la serie. Por su parte, el tercer premio cuenta con 50.000 euros (500.000 euros la serie). Además, hay dos cuartos premios que ostentan 20.000 euros el décimo (200.000 euros la serie) y ocho quintos premios de 6.000 euros al décimo (60.000 euros la serie).

Qué hacer en caso de que te toque el Gordo

Aunque parezca de lo más obvio, para cobrar tu premio, es necesario presentar el décimo o resguardo. Justo la tarde, el 22 de diciembre, se pueden comenzar a cobrar los premios.

En caso de que el premio sea inferior a 2.000 euros, el cobro debe realizarse desde cualquier administración de Loterías del Estado. Hay hasta 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías por todo el país. El premio se puede cobrar en metálico o a través de Bizum.

Si el premio es superior o igual a 2.000 euros, se cobrarán en las entidades financieras autorizadas BBVA o CaixaBank.

Normalmente, el cobro de premios de la Lotería de Navidad se puede solicitar hasta los tres meses de la celebración del sorteo.

Según detalla Loterías y Apuestas del Estado, si el décimo es compartido, se requiere que se identifique a todos los participantes a la hora de cobrar los premios iguales o superiores a 2.000 euros.

Dónde cayó el Gordo el año pasado

En 2024, el Gordo de la Lotería de Navidad fue para el 72.480 y fue íntegramente para Logroño. La capital riojana se coronó con el Gordo, lo cierto es que la mitad de este premio viajó a Madrid, en concreto al club deportivo Distrito Olímpico.

