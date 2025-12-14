Buscar número de la Lotería de Navidad 2025: así puedes localizar tu número ganador para el sorteo de Navidad

Comienza la cuenta atrás para el sorteo de la Lotería de Navidad 2025. El próximo 22 de diciembre está a la vuelta de la esquina y miles de españoles esperan con alegría la caída de los ansiados premios.

En esta fecha, los niños de San Idelfonso repartirán 2.772 millones de euros en premios. Como cada año, el primer premio, conocido popularmente como 'El Gordo', llevará consigo 4.000.000 euros la serie o lo que es lo mismo, 400.000 euros al décimo.

Por detrás de El Gordo, se situará el segundo premio con 1.250.000 euros por serie. Seguiría el tercer premio, con 500.000 euros la serie y los cuartos y quintos premios con 200.000 y 60.000 euros, respectivamente.

¿Cómo puedes encontrar el número en Antena 3 Noticias?

Si ya tienes tu número elegido y el día de la Lotería de Navidad quieres comprobar con rapidez si ese número está premiado, puedes utilizar el buscador de décimos de Antena 3 Noticias. Este buscador de décimos es sencillo y fácil de usar: solo tendrás que escribir el número deseado y hacer click en el botón de 'Buscar'. En cuestión de segundos, el buscador te mostrará tu número y te indicará si está premiado.

Además, el buscador proporciona información detallada sobre cada administración, incluyendo su dirección y número de teléfono.

¿Cómo puedes buscar el número en Loterías y Apuestas del Estado?

A través del buscador de la web de Loterías y Apuestas del Estado, también puedes encontrar el número que deseamos de entre todos los que entran en el bombo. El procedimiento para saber si ese número esta premiado es sencillo: introducir el número en el buscador y nos dirá si está premiado o no.

Si aún no sabes qué número comprar, prueba el Rastreador de la Suerte

No obstante, si eres de los que aún no ha comprado un décimo y no ha probado suerte, desde Antena 3 Noticias te ofrecemos el Rastreador de la Suerte. Esta herramienta es muy sencilla: tan solo tienes que clicar en el botón 'Generar décimo' y las cinco cifras que componen el número de un décimo comenzarán a girar hasta pararse en un número concreto.

Pero si crees que en ese número no está la suerte, puedes volver a repetir la operación tantas veces como quieras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.