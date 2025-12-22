Cómo hacer un seguimiento de la Lotería de Navidad 2025 en tiempo real

¡Por fin ha llegado el gran día! El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad está a punto de dar su pistoletazo de salida. Una vez más, los niños de San Ildefonso saldrán al escenario del Teatro Real para cantar los números agraciados y así repartir emoción y esperanza. Todo ello, en una mañana donde todos estarán expectantes del ansiado Gordo. Aunque eso sí, no nos debemos de olvidar del gran atractivo del sorteo es su carácter social y repartido. Las probabilidades de ganar son las mismas para todos.

Este evento, que lleva más de 200 años de historia en nuestro país y se ha convertido en una tradición navideña, se ha convertido en todo un acontecimiento mediático. De esta forma, el 22 de diciembre se convierte en un día en el que miles de familias, amigos y compañeros se reúnen para ver si su número es uno de los afortunados. En muchos hogares, el sorteo es casi una fiesta, donde se comparte la emoción y la ilusión. Si quieres seguir detenidamente el sorteo, desde Antena 3 te dejamos multitud de opciones.

Conexiones desde el Teatro Real con Espejo Público hasta el streaming de la web: ¡Sigue el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad con Antena 3!

Para no perderte detalle del Sorteo, desde Antena 3 te ofrecemos multitud de opciones y plataformas para que puedas seguir todo al detalle. Desde Espejo Público se realizarán diversas conexiones con el Teatro Real, donde estaremos al tanto de los resultados de los bombos.

También tendrás a tu disposición un streaming desde la web, donde puedes seguir todo lo que ocurre en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Asimismo, podrás al acceder al minuto a minuto de la web Antena 3 Noticias donde te contaremos todas las curiosidades, anécdotas y resultados del sorteo.

Si no puedes seguir la web o sintonizar con nosotros, no te preocupes: únete a nuestro canal de WhatsApp 'Loterías A3N – Tu canal de la suerte'. Desde aquí también te informaremos de los resultados del sorteo.

Cómo utilizar la Caja Mágica de Antena 3 Noticias

Asimismo, Antena 3 Noticias pone a tu disposición La Caja Mágica. Esta se trata de una herramienta práctica que podrás utilizar para descubrir si has sido agraciado en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Para utilizarlo, tienes que seguir los siguientes pasos:

Accede a La Caja Mágica desde la web de Antena 3 Noticias y escribe el número de tu décimo.

Haz clic en "Guardar"

Repite este paso con cada uno de tus décimos

Pulsa "comprobar" y sabrás al instante si has ganado algún premio.

Con este sistema podrás consultar tus números de forma rápida y verificada, al igual que en nuestro comprobador.

Del Gordo a los quintos premios: todo lo que se reparte en la Lotería de Navidad 2025

Este año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá nada más y nada menos que 2.772 millones de euros en premios, lo que se traduce en 70 millones de euros más que el año pasado.

El Gordo posee un valor de 400.000 euros al décimo, es decir, 4 millones de euros por serie. Por su parte, el segundo premio tiene un valor de 125.000 euros, en otras palabras, 1.250.000 euros la serie. En cambio, el tercer premio cuenta con 50.000 euros(500.000 euros la serie). Además, hay dos cuartos premios que ostentan 20.000 euros el décimo (200.000 euros la serie) y ocho quintos premios de 6.000 euros al décimo(60.000 euros la serie).

Recuerda que también habrá más oportunidades de resultar ganador con las terminaciones, el reintegro o la Pedrea.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.