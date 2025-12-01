Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería de Navidad

Cuándo es el sorteo de la Lotería de Navidad 2025: día, hora y dónde verlo

Todo lo que necesitas saber sobre el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: descubre la fecha, la hora y cómo seguir en directo el evento que marca el inicio de la Navidad en España.

Cu&aacute;ndo es el sorteo de la Loter&iacute;a de Navidad 2025

Cuándo es el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 Antena3 Noticias

Adrián Ballesteros
Publicado:

La Navidad para muchos ya esta aquí y junto a esta llegan todas las tradiciones típicas que tanto gustan. Entre las más emblemáticas en España destaca el mítico Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, una tradición que simboliza el inicio de la temporada navideña en nuestro país y que aporta ilusión a la gran mayoría de la sociedad.

¿Qué día es el sorteo de la Lotería de Navidad 2025?

El tradicional Sorteo de la Lotería de Navidad en España se celebrará el lunes 22 de diciembre de 2025, día que sabremos quienes son los afortunados en llevarse el tan aclamado "Gordo". Sin duda es la mejor forma que tendremos para empezar esa semana.

¿A qué hora será el sorteo de la Lotería de Navidad 2025?

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 dará comienzo a las 09:00 horas en el Teatro Real de Madrid, como es tradición cada año. Tendrá una duración aproximada de tres horas y media y concluirá cuando se otorguen todos los premios que sumarán un total de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que el año anterior.

¿Quiénes se encargan de cantar el sorteo de la Lotería de Navidad 2025?

Como cada año, los encargados de extraer y cantar las bolas serán los niños y niñas del Colegio‑Internado San Ildefonso de Madrid, tradición histórica que mantiene vivo el encanto del sorteo y aporta un toque único a la celebración.

De entre todos los participantes, solo dos tendrán la posibilidad de cantar el premio más esperado por todos los españoles, el "Gordo" que siguiendo la regla marcada beneficiará a los ganadores con un importe de 4 millones de euros por serie.

¿Dónde ver el sorteo de la Lotería de Navidad 2025?

El sorteo podrá seguirse en directo desde primera hora de la mañana desde antena3noticias.com.

