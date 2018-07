José Ortega Cano comienza la rehabilitación y come con normalidad

El ganadero y ex matador de toros José Ortega Cano, que sufrió un accidente de tráfico el pasado día 28 de mayo en el que falleció el conductor del vehículo con el que colisionó frontalmente, continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde ha comenzado ya a realizar ejercicios de rehabilitación pasiva y a alimentarse "con normalidad".



Según el parte médico emitido por el centro hospitalario, el ex matador de toros se encuentra "consciente, con buen grado de relación con el medio y no dependiente de ventilación mecánica", por lo que, "en general, presenta una evolución favorable" y su pronóstico es "menos" grave.

Fuentes del Hospital Virgen Macarena anunciaban que José Ortega Cano fue sometido hace un par de semanas a una traqueotomía y operado de uno de sus tobillos, lesión que se produjo a consecuencia del accidente.

El siniestro tuvo lugar sobre las 22,40 horas del sábado 28 de mayo, cuando el vehículo del ganadero colisionó frontalmente con otro en el kilómetro 28 de la carretera A-8002 que une la capital hispalense con Castilblanco de los Arroyos, en concreto, a la altura de la urbanización La Colina. A consecuencia del impacto, falleció el conductor del otro vehículo, Carlos Parra, de 48 años de edad.