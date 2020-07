Un estudio de 2003 confirmaba tóxicos en algunos pescados

Esta es una copia del informe oficial, del estudio encargado en 2003 por el ministerio de agricultura y pesca. En el se detallaba la contaminación por metales en el pescado, y ya aparecían datos como este .

La organización ecologista Oceana quiso acceder a ese informe pero según denuncian no han podido tenerlo completo hasta hace tres meses. Han sido años de contencioso administrativo y un recurso , finalmente la justicia les dió la razón.

Medio Ambiente alega que no se ocultó, dicen que se trataba de un encargo de la comisión europea y que también se lo hicieron llegar a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, entonces no se reaccionó. Fue ayer cuando desde Sanidad si se recomendó a embarazadas y niños no comer atún por su alto contenido en mercurio.