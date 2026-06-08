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'Cuidar', el documental que pone rostro a quienes sostienen a sus seres queridos

Con este cortometraje, Cinfa rinde homenaje a todas esas personas que acompañan a sus familiares mayores mientras intentan mantener el equilibrio en sus propias vidas, y muestra cómo hablar de ello transforma su experiencia.

'Cuidar', el documental que pone rostro a quienes sostienen a sus seres queridos

'Cuidar', el documental que pone rostro a quienes sostienen a sus seres queridosCinfa

Beatriz García
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Detrás de cada persona que convive con una enfermedad, una discapacidad o una situación de dependencia suele haber alguien que cuida. En muchas ocasiones, un familiar que acompaña, escucha, organiza citas médicas, renuncia a tiempo propio y afronta, muchas veces en silencio, el desgaste físico y emocional que implica atender a un ser querido. Para visibilizar esa realidad cotidiana, Cinfa ha estrenado 'Cuidar', un documental que da voz a quienes desempeñan este papel esencial y, con frecuencia, invisible.

La pieza audiovisual recoge las vivencias de varias personas cuidadoras de distintos puntos de España. A través de testimonios íntimos y personales, Álex, Raquel, Alba, Marta, Antonio, Carola o Ruth, entre otras, muestran cómo el cuidado transforma sus vidas y reflexionan sobre las emociones, inquietudes y motivaciones que acompañan esta realidad, cada vez más presente en las familias.

"En los últimos diez años Cinfa ha respaldado la labor de más de 300 asociaciones de pacientes y hemos acompañado a muchas personas en su entorno, acercándonos a quienes están detrás de la enfermedad", explica Enrique Ordieres, presidente de Grupo Cinfa. "En este camino hemos descubierto el valor del cuidado asumido por los familiares, especialmente en una sociedad cada vez más envejecida. Sus testimonios nos impactaron tanto que nos pareció importante darles voz".

Historias de coraje y resiliencia

Entre las personas protagonistas se encuentra Ruth Álvarez, una riojana de 33 años que fue la principal cuidadora de su madre durante la enfermedad que padeció, una demencia frontotemporal. Su madre falleció hace algo más de un año, pero Ruth decidió preservar su memoria a través de la fotografía, recopilando imágenes tomadas durante el proceso de la enfermedad como homenaje a la mujer que le enseñó, según explica, a cuidar desde el amor.

También participa Antonio Capa, terapeuta madrileño que ha vivido de cerca la enfermedad de sus padres. Tras el reciente fallecimiento de su padre, continúa acompañando a su madre en una etapa de creciente dependencia. Aunque la principal persona cuidadora es su hermana, Antonio reflexiona sobre el impacto emocional que supone cuidar y sobre la importancia de atender también las propias necesidades para evitar el desgaste.

El documental incluye también el testimonio de Alejandro Moreno, quien cuidó de su padre durante su tratamiento frente a un cáncer de riñón. Tras el fallecimiento de este y después de superar él mismo la misma enfermedad, hoy dedica gran parte de su tiempo al cuidado de sus dos abuelas, especialmente de su abuela materna de 91 años.

A través de estas historias, 'Cuidar' refleja una realidad cada vez más frecuente en España: la de miles de personas que sostienen el bienestar de familiares mayores o dependientes mientras intentan mantener el equilibrio en sus propias vidas. Un papel fundamental que, subrayan desde Cinfa, merece mayor reconocimiento social.

"Igual que todos somos o seremos pacientes algún día, todos cuidaremos de un ser querido o seremos cuidados por ellos en algún momento. Queremos estar a su lado y darles el reconocimiento que merecen", añade Ordieres.

Junto al estreno del documental, disponible en la plataforma cuidados.cinfa.com y en su canal de Youtube, la compañía ha puesto en marcha el certamen solidario de documentales 'Cuidados: la otra mirada', una iniciativa que busca que más personas y familias cuidadoras puedan compartir sus experiencias, sumarse a esta conversación sobre los cuidados y contribuir a visibilizar una labor imprescindible para la sociedad.

Aquí puedes ver el documental

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