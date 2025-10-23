¿Cuidas de un familiar mayor? Este espacio digital te ofrece información útil, fichas y consejos prácticos

Cuidar de otra persona puede ser una tarea profundamente humana, pero también compleja y, en ocasiones, agotadora. Pensando en quienes asumen este rol en el entorno familiar - muchas veces sin experiencia previa y sin apoyo profesional - nace la web Cuidados.cinfa.com, un espacio digital que ofrece información y recursos para dar soporte a las personas cuidadoras en el entorno familiar.

La plataforma está diseñada para responder a una realidad cada vez más extendida en España: la del cuidado no profesional, ejercido por familiares que atienden a personas mayores, dependientes o no, y también a pacientes con enfermedades crónicas.

Ante esta situación, y en el marco del movimiento Cinfa por los cuidados que la compañía desarrolla desde hace varios años para visibilizar y apoyar a los pacientes y a las personas que les cuidan, se ha creado un portal accesible y práctico. Esta web, que cualquier persona puede consultar desde su móvil u ordenador sin necesidad de registrarse, ofrece información útil sobre los cuidados y la prevención con un triple enfoque: cómo cuidar de otra persona (consejos sobre la adaptación del hogar, el aseo, la gestión emocional…); cómo cuidar de una misma (bienestar físico y emocional, redes de apoyo) y, por último, actividades y contenidos destinados a fortalecer la interacción y la relación entre los familiares y la persona cuidada.

Este espacio digital contiene recursos clasificados en varias categorías:

Consejos para comprender y abordar mejor los cuidados necesarios en diferentes momentos o ante distintas enfermedades

para comprender y abordar mejor los cuidados necesarios en diferentes momentos o ante distintas enfermedades Infografías explicativas , con pasos para realizar tareas de cuidado de forma segura que pueden comprender momentos de aseo, movilización, etc..

, con pasos para realizar tareas de cuidado de forma segura que pueden comprender momentos de aseo, movilización, etc.. Consejos de autocuidado para familiares cuidadores, que abordan el bienestar emocional, la gestión del estrés o la conciliación.

para familiares cuidadores, que abordan el bienestar emocional, la gestión del estrés o la conciliación. Fichas de ejercicios para trabajar habilidades cognitivas con la personas cuidada o de ejercicios para aliviar la sobrecarga física de la persona cuidadora.

con la personas cuidada o de ejercicios para aliviar la sobrecarga física de la persona cuidadora. Ideas de actividades lúdicas que pueden realizarse conjuntamente o en familia, con el objetivo de reforzar el vínculo o enriquecer el tiempo de cuidado.

Movimiento Cinfa por los cuidados

Esta plataforma web forma parte del compromiso social de Cinfa con los pacientes y con las personas responsables de sus cuidados, y supone un paso más para apoyar y visibilizar a las personas que cuidan de sus mayores.

Un movimiento em el que se enmarca también el Observatorio de los Cuidados, que nace con un propósito claro: ampliar el conocimiento sobre el cuidado en España y ofrecer una mirada profunda sobre la experiencia de las personas cuidadoras.

Un espacio que analiza, escucha, conecta e impulsa el reconocimiento de una realidad que forma parte del día a día de millones de familias en nuestro país, pero que a menudo permanece invisible.